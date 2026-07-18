وولف حول مشاكل راسل: يخسر الوقت في المنعطفات والخطوط المستقيمة ولا نعرف السبب

جاءت تصريحات وولف بعد تأهل أنتونيللي في قطب الانطلاق الأول ضمن تصفيات السبت، في حين استمرّت معاناة راسل في مجاراة زميله على حلبة سبا-فرانكورشان.

وقال وولف: "في البداية، لم تكن اللفة الأولى مثيرة للإعجاب إطلاقًا، خاصة بسبب ارتفاع حرارة الإطارات، وعندها تساءلنا أين اختفى ذلك الفارق."

وأضاف: "لكن تدريجيًا بدأ يستعيد سرعته، ومع انخفاض حرارة الحلبة قليلًا، تمكن في النهاية من فرض هيمنته".

وأوضح مدير مرسيدس أن الفوارق في سيارات 2026 أصبحت تعتمد على تفاصيل دقيقة للغاية، سواء في إدارة الطاقة أو التعامل مع الإطارات.

وقال: "أعتقد أن السيارات أصبحت تعمل عند حدودها القصوى، سواء من ناحية كيفية استخدام الطاقة أو التعامل مع الإطارات".

وأضاف: "أحيانًا لا يتجاوز الفارق بين السيارتين بضعة أجزاء من الثانية، كما رأينا في نهاية القسم الثاني من التجارب التأهيلية، ثم تتسع الفوارق مجددًا في القسم الثالث."

وأكمل: "في النهاية، السائق الذي يقود بسرعة أكبر، ويستطيع إدارة الطاقة بذكاء أكبر، هو من سيكون في المقدمة".

ورغم انطلاق أنتونيللي من المركز الأول، حذر وولف من أن ذلك لا يضمن أفضلية في سباق سبا.

وقال: "من الصعب جدًا التنبؤ بما سيحدث. الانطلاق من المركز الأول هنا أمر رائع في التجارب التأهيلية، لكنني لست متأكدًا من أنني سأرغب في أن أكون في الصدارة عند المرور عبر أو روج للمرة الأولى، لأن المنافسين سيكونون ملتصقين به".

وكشف وولف أن القضية الأكثر إلحاحًا داخل مرسيدس حاليًا هي فهم أسباب خسارة راسل للوقت مقارنة بزميله.

وقال: "بالنسبة إلى جورج، علينا أن نعرف السبب. نخسر الوقت في المنعطفات، لكننا نخسر أيضًا قدرًا كبيرًا من الوقت على المستقيمات."

وأضاف: "حاولنا حتى الآن معرفة سبب ذلك، لكننا لم نتمكن من الوصول إلى إجابة."

واختتم: "المهمة الرئيسية بالنسبة لنا الآن هي التأكد من امتلاك سيارتين قادرتين على المنافسة في المقدمة".