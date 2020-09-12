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وولف حول شبكات الانطلاق المعكوسة: الفورمولا واحد ليست برنامجًا استعراضيًا

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وولف حول شبكات الانطلاق المعكوسة: الفورمولا واحد ليست برنامجًا استعراضيًا

يعتقد توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ الفورمولا واحد ستُجازف بخلق نتائج "عشوائيّة بالكامل" من خلال خطط شبكات الانطلاق المعكوسة لموسم 2021، قائلًا أنّ البطولة ليست "عروض المصارعة الحرّة" ولا برنامجًا لـ "تلفزيون الواقع".

ضغطت الفورمولا واحد منذ وقتٍ سابقٍ من هذا العام لاعتماد سباقات قصيرة بشبكات انطلاق معكوسة عوضًا عن التصفيات في بعض السباقات من موسم 2020، قبل أن تُعارض مرسيدس الخطّة وتتسبّب في التخلّي عنها.

لكن على إثر السباق الحماسيّ في مونزا الذي شهد مواجهة سائقي المقدّمة للمتاعب وفوز بيير غاسلي بشكلٍ مفاجئ، قالت الفورمولا واحد هذا الأسبوع أنّها ستعود لمراجعة تلك الخطط لموسم 2021.

ويسمح تغيير في هيكل الحوكمة في الفورمولا واحد إلى أنّ هكذا خطوات لم تعد تتطلّب موافقة بالإجماع، ما يعني أنّ رفض مرسيدس لن يطيح بالمقترح مثلما حدث في 2020.

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وعندما سُئل عن موقفه حيال المقترح، قال وولف: "لا أعتقد بأنّ علينا العبث بهذه الصيغة الحاليّة".

وأضاف: "نرى سلاسل سباقات حاولت تغيير صيغة كان يُدركها المشجّعون لسنوات، تخطر على بالي سلسلة ناسكار وتشايس، ولا أعتقد بأنّ علينا العبث بهذه الأمور".

وأردف: "ليس الأمر متعلّقًا بتحيّزي لمرسيدس. على العكس أحبّ التنوّع وعدم القدرة على التوقّع، وسنحظى بسباقات مختلفة مثلما حدث في مونزا".

وأكمل: "لكن لا يرغب أيّ أحدٍ بفازٍ انطلق من شبكة انطلاق معكوسة. لا أعتقد بأنّ علينا تصميم نتائج جنونيّة يكون من شبه المستحيل التجاوز فيها، فقط لأنّنا نعتقد بأنّ الترتيب يجب أن يكون مختلفًا".

ثمّ تابع: "هذه رياضة استحقاقيّة، أفضل سائق وأفضل سيارة يفوزان، هذه ليست المصارعة الحرّة التي تكون فيها النتائج عشوائيّة بالكامل. دعونا لا نجعلها عرضًا. في الجوهر هذه رياضة، ومن ثمّ لدينا معها منصّة ترفيهيّة".

وواصل شرحه بالقول: "هذا ليس عرضًا لتلفزيون الواقع، لا أعتقد بأنّ علينا السير في تلك الوجهة".

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