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وولف حول أوامر الفريق: الخط الفاصل بين البطل والأضحوكة "رفيع جدًا"

أجاب توتو وولف مدير فريق مرسيدس عن أسئلة الصحافة بعد التجارب الحرة الثانية لجائزة إسبانيا الكبرى.

نيشه أكويون خلدون يونس
منشور:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وجورج راسل، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وجورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: أندي هون

مع عودة الفورمولا 1 إلى مدريد بعد أكثر من 45 عامًا واكتمال التجارب الحرة على أحدث حلبة في روزنامة البطولة، انصبّت كل الأنظار داخل مرآب مرسيدس خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية على ظروف الحلبة غير المعتادة وديناميكيات الفريق.

وضمن حديثه إلى سكاي دويتشلاند بعد تجارب يوم الجمعة، أدلى توتو وولف بتصريحات واضحة بشأن المفاجآت التي جاءت مع طبقة الأسفلت الجديدة والتحذيرات التي وجهها إلى سائقيه جورج راسل وأندريا كيمي أنتونيللي بعد مونزا.

وأوضح توتو وولف أن حلبة مادرينغ قدمت مستوى تماسك مرتفعًا بشكل غير متوقع رغم حداثة طبقة الأسفلت، ما فاجأ الفرق.

حيث قال: "نواجه مفاجأة، لأنه رغم أن الأسفلت جديد، هناك مستوى هائل من التماسك على الحلبة".

توتو وولف، مرسيدس

توتو وولف، مرسيدس

الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

وأضاف: "نعاني من مشكلة هي عكس ما توقعناه تمامًا؛ فنحن نواجه صعوبة خاصة في إيصال الإطارات المتوسطة إلى درجة حرارة التشغيل المثالية". 

وتابع: "يستغرق الأمر لفة كاملة حتى تصل الإطارات إلى درجة حرارتها، ونتيجة لذلك التماسك المرتفع، يصل تآكل الإطارات إلى مستويات مذهلة".

وأردف: "بعد الحصة الأولى، قال مدير استراتيجيتنا مازحًا: 'أعتقد أننا سنجري ست توقفات في منطقة الصيانة'، عندما رأى معدل تآكل يبلغ 0.8 ثانية في اللفة. لم نرَ معدلًا كهذا من قبل".

واسترسل: "لكن في النهاية، أعتقد أن السباق سيكتمل من خلال توقف واحد فقط في منطقة الصيانة".

وأكد وولف أنه عقد اجتماعًا خاصًا مع سائقيه بعد المعركة الحاسمة بينهما وجهًا لوجه في مونزا، وشدد على ضرورة عدم تجاوز الحدود على الحلبة.

حيث قال: "جلسنا وتحدثنا عن المشكلة مع كلا سائقيْنا".

توتو وولف (مرسيدس) خلال جلسة إعلامية مع الصحافة الهولندية في حلبة زاندفورت، بحضور رونالد فوردينغ من موقعنا

توتو وولف (مرسيدس) خلال جلسة إعلامية مع الصحافة الهولندية في حلبة زاندفورت، بحضور رونالد فوردينغ من موقعنا "موتورسبورت.كوم"

الصورة من قبل: Mercedes AMG

وأضاف: "لأن الخط الفاصل بين أن تكون بطلًا وأن تجعل من نفسك أضحوكة كاملة يكاد يكون معدومًا. لو اصطدما هناك، لكان الفريق بأكمله قد دُمّر، وأخبرتهما أنني لا أريد رؤية ذلك على الإطلاق".

وتابع: "لا أريدهما أن يكبحا عند الحدود الأقصى أو يحاولا تنفيذ مناورات قد تخلق مخاطر".

واستكمل: "نظرًا إلى أن تصميم المحرك الجديد يمكن أن يتعرض لانقطاعات مؤقتة في الطاقة، فلا أعتقد أنه من الصواب أن يكونا خلف بعضهما مباشرة، وأن تكون علبتا التروس متلامستين تقريبًا".

واختتم: "من المؤكد أن المنافسة بينهما مسموحة، لكن ليس وكأنهما في الجولة الأخيرة من البطولة أو وكأنهما عدوان".

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