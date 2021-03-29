وولف: مسألة حدود المسار لا يجب أن تكون "رواية شكسبير"

لعبت حدود المسار دوراً حاسماً في نتيجة سباق الفورمولا واحد على أرض حلبة البحرين الدولية التي استضافت الجائزة الافتتاحية لموسم 2021.

ومع بقاء أربع لفات حتى النهاية، تجاوز ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل، غريمه بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون المتصدر في المنعطف الرابع، لكنه اضطر لإرجاع المركز نظراً لتجاوزه حدود المسار.

وفي التصفيات، كانت خروقات حدود المسار في المنعطف الرابع تُفضي إلى حذف الأزمنة المسجلة، لكن خلال سباق الأحد سُمح للسائقين في البداية بالخروج عن المسار من دون عقوبات.

وبعد عدة خروقات لحدود المسار، طلب فريق مرسيدس من سائقه هاميلتون البقاء ضمن المسار بعد تحذير من مراقبي السباق، الأمر الذي انقلب لصالح البريطاني ضمن معركته مع فيرشتابن.

وأدى تدخل مراقبي السباق إلى المزيد من الحيرة حيال مسألة حدود المسار، حيث حثّ وولف "فيا" على إيضاح هذه المسائل مستقبلاً.

فقال: "أنا محتار حقاً مثلكم. في بداية السباق، قيل لنا أنّه لا عقوبة على خرق حدود المسار للمنعطف الرابع، لكن فجأة وخلال السباق، سمعنا أنه وفي حال واصلنا الخروج عن المسار كأفضلية، فإن ذلك قد يعرضنا للعقوبة".

وأكمل: "من ثم في النهاية، تسبب ذلك القرار بفوزنا بالسباق. خرج ماكس بشكل عريض من المنعطف عن حدود المسار، واكتسب أفضلية، ومن ثم اضطر لإعادة المركز وهذا ما حفظ لنا فوزنا".

وتابع: "لذا، علينا الحفاظ على نوعٍ من الثبات في مثل هذه الأمور. لا بد من أن تكون واضحة ومُحترمة من جميع الأطراف، لا أن تكون ’رواية شكسبير’ تفتح المجال واسعاً أمام جميع أنواع التكهنات".

بالمقابل، كشف وولف أنه ورون ميدوز المدير الرياضي لدى مرسيدس، كانا على تواصل مع مايكل ماسي مدير السباقات في الفورمولا واحد خلال السباق بهدف الحصول على إيضاحات.

فقال: "الرسالة التي وصلت السائقين مفادها وببساطة أنه لا عقوبة على عدم التقيد بحدود المسار في المنعطف الرابع".

وأكمل: "أنا ورون، كنا نتكلم مع مايكل خلال السباق. وقال مايكل حيال ذلك ’نعم، لكن فقط في حال لم تحصلوا على أفضلية جراء ذلك’. كان ذلك ضمن الملاحظات. لكنني لم أرها".

واختتم متهكماً: "أعتقد أن الدرس المستخلص من ذلك هو ضرورة الإبقاء على البساطة، كي يفهم الجميع ما يجب عليهم القيام به من دون الحاجة لحمل كل تلك الملاحظات وقراءتها في السيارة وتذكير أنفسهم على الدوام بما هو مسموح وما هو ممنوع!".