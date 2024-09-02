وولف: حان الوقت لاتّخاذ مكلارين لقرارٍ صعب بشأن أوامر الفريق
يعتقد توتو وولف أنّ الوقت حان الآن للتحرّك بالنسبة لفريق مكلارين بعد أن تسبّب تجاوز أوسكار بياستري على لاندو نوريس في مونزا بالإضرار بأفضل فرص مكلارين في مواجهة ماكس فيرستابن.
توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس
الصورة من قبل: سام باغنال / صور لات
يرى وولف أنّ مكلارين تحتاج لاتّخاذ قرارها بشأن وضع كامل ثقلها خلف لاندو نوريس ضمن معركته على اللقب.
وكان نوريس قد تأهّل في المركز الأوّل لجائزة إيطاليا الكبرى، لكن سُرعان ما تجاوزه زميله بياستري وكذلك شارل لوكلير سائق فيراري والذي حقّق فوزًا ساحرًا في النهاية على الأراضي الإيطاليّة.
وفي ظلّ معاناة ماكس فيرستابن حامل اللقب ومتصدّر البطولة في المركز السادس، كانت هذه فرصة ضائعة لنوريس لكسب قدرٍ جيّدٍ من النقاط.
ويبقى الفارق الآن 62 نقطة مع تبقي ثمانية سباقات على النهاية، في الوقت الذي تتأخّر فيه مكلارين بثماني نقاطٍ فقط عن ريد بُل في بطولة الصانعين.
وقال وولف، الذي تعامل مع المعارك الداخليّة بين سائقيه على مرّ الأعوام، أنّه يتعاطف مع مكلارين.
وقال: "أعتقد بأنّ المنافسة في الأمام فجأة كفريق تسابق، فإنّك تجد نفسك بين المطرقة والسندان لأنّهم متسابقون مثلما نحن متسابقون. نريد التأكّد من أنّ الرجل الأفضل يفوز، لكن عندما تبدأ الأمور بالتعثّر ولا تعمل على نحوٍ جيّد وتؤثّر على أداء فريقك فكيف تتفاعل مع ذلك حينها؟".
وأكمل: "دائمًا ما يكون الفريق على الجانب الخاسر لأنّك إن جمّدت المراكز واعتمدت أوامر الفريق، فربّما لا يكون ذلك ما تريده أرواحنا التسابقيّة. لا تريد خسارة البطولة بثلاث أو خمس نقاطٍ كان بوسعك تحقيقها بسهولة".
وقال وولف أنّ نظيره في مكلارين أندريا ستيلا قد يحتاج الآن للتخفيف من غرائزه التسابقيّة بعد أن قال الإيطالي بأنّه يرغب بمراجعة تجاوز بياستري في اللفّة الأولى قبل تحديد إن كان قد امتثل لقوانين البابايا.
وقال في هذا الصدد: "لا أحد يفهم الرياضة أكثر من أندريا. شاهد كلّ شيء أمام عينيه عدّة مرّات في فيراري".
وأضاف: "يملك روحًا تسابقيّة لا تريد فعل ذلك وتريد السماح لهما بالتسابق. لكن عليهم التوصّل إلى الخلاصة بعد هذا السباق".
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