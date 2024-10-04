وولف: حان الآن وقت التوقف عن "مغازلة" فيرستابن
أوضح توتو وولف أن حسم تشكيلة السهام الفضية لموسم 2025 يعني أن التركيز يبنغي أن يتوجه لها للمستقبل وليس لماكس فيرستابن.
توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس
الصورة من قبل: صور لات
قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن الوقت قد حان الآن للتوقف عن "مغازلة" ماكس فيرستابن بعد أن حسم الفريق تشكيلته من السائقين للموسم المُقبل.
في أعقاب إعلان لويس هاميلتون رحيله عن مرسيدس نهاية الموسم الجاري والانتقال إلى صفوف فيراري، خاض وولف عدة لقاءات مع معسكر فيرستابن في وقت سابق من هذا العام حيال إمكانية انتقال الهولندي إلى العلامة الألمانية.
وكان يأمُل وولف أن المشاكل التي هزّت أركان ريد بُل بعد الاتهامات التي وجهت إلى مدير فريقها كريستيان هورنر، بجانب الشكوك حول تنافسية الفريق في المستقبل، قد تدفع فيرستابن إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة.
لكن مع عدم تبلور أية نتيجة من هذه المحادثات، وزيادة إعجاب مرسيدس بناشئها الموهوب أندريا كيمي أنتونيللي وتقدمه خلال تجاربه مع الفريق هذا العام، فقد تراجع الاهتمام بضم بطل العالم الثلاثي.
لتعلن مرسيدس قُبيل جائزة إيطاليا الكبرى صعود أنتونيللي إلى صفوف الفريق مكان هاميلتون لموسم 2025 لتكون تلك بداية لما يتمنى الفريق بأن تكون شراكة طويلة الأمد.
وتتوقع مرسيدس أن تستمر تشكيلة أنتونيللي وراسل لسنوات، وهو ما دفع وولف للإشارة بأنه لم تعد هنالك حاجة لمواصلة السعي لاستمالة فيرستابن.
حيث قال: "لقد تراجعنا وتوقفنا عن المحادثات، لقد سبق وعبرت عن ذلك ولدينا وجهة نظر مشابهة من جانب ماكس كذلك. عليك أن تضع ثقتك في السائقين ضمن فريقك الآن".
وأضاف: "تحتاج إلى أن توجه لذلك أقصى دعم ممكن من أجل إنجاح الأمر. وفقد عندما تسير الأمور بشكل خاطئ للغاية، قد تدرس فرصًا أخرى".
وتابع: "لكن الأمر بالنسبة مثل المغازلة خارج منزلك بينما تحاول في نفس الوقت إنجاح العلاقة في الداخل. والأمور لا تسير هكذا، وعليه فأنا لا أغازل خارج معسكرنا".
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