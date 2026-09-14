ضمن تحليله للسباق، أوضح توتو وولف أن استراتيجية التوقف في منطقة الصيانة في التوقيت المناسب وقليلًا من الحظ كانا عاملين حاسمين في تحقيق الفوز.

وأشار إلى أنهم عانوا عمومًا من سوء الحظ خلال فترات سيارة الأمان طوال الموسم، لكن الحظ كان إلى جانبهم هذه المرة.

وأشاد توتو وولف بنجاح فريق الاستراتيجية، قائلًا: "في الغالب لم يحالفنا الحظ مع تواقيت سيارة الأمان وسيارة الأمان الافتراضية هذا الموسم".

"لكن اليوم كانت آلهة السباقات إلى جانبنا. في اللحظة التي تم فيها الإعلان عن سيارة الأمان الافتراضية، قررنا إدخال كيمي إلى منطقة الصيانة".

"إنه موقف محزن بالنسبة إلى مكلارين لأنهم كانوا سريعين للغاية، لكن كيمي قدم أيضًا أداءً رائعًا".

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس الصورة من قبل: Rudy Carezzevoli / Getty Images

"سارت عملية اتخاذ قراراتنا اليوم بشكل مثالي. كان فريق الاستراتيجية لدينا يضع بالفعل احتمال ظهور سيارة الأمان الافتراضية في الحسبان".

"قال أحدهم: ’لا يمكن إزالة سيارة أستون مارتن من هناك بسرعة’، وتم نقل الفكرة فورًا إلى بيت بونينغتون (بونو)، الذي أكدها وأبلغ كيمي".

"حدثت كل هذه المحادثة في غضون ثلاث ثوانٍ فقط".

وضمن تقييمه لخيارات التوقف في منطقة الصيانة التي اتبعتها مكلارين وفيراري خلال السباق، علّق وولف على استراتيجية منافسيه.

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس الصورة من قبل: Peter Fox / Getty Images

حيث قال: "في مواقف كهذه، لديك خياران مختلفان: إما أن تدخل إلى منطقة الصيانة فورًا وتخاطر بخسارة الصدارة، أو تبقى على الحلبة وتنتظر ظهور العلم الأحمر أو وقوع حادث محتمل".

واختتم: "أعتقد أن مكلارين، تمامًا مثل فيراري، كلاهما أرادا المنافسة بشكل مباشر على الفوز واختارا البقاء على الحلبة".