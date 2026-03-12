تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قال توتو وولف إن أندريا كيمي أنتونيللي "تعلم الفورمولا 1 بالطريقة الصعبة" بعد الحادث الكبير الذي تعرض له خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة أستراليا الكبرى 2026.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: أليستير ستالي

فقد أندريا كيمي أنتونيللي السيطرة على سيارته عند حافة المنعطف الثاني خلال الحصة الثالثة من التجارب الحرة، وهي الحصة الأخيرة في ملبورن، ما تسبب في أضرار كبيرة في مقدمة ومؤخرة سيارة مرسيدس "دبليو17".

ومع ذلك، تمكن ميكانيكيو مرسيدس من إصلاح السيارة خلال ساعتين فقط قبل التصفيات. وبعد ذلك، نجح السائق الشاب في تحقيق المركز الثاني في التصفيات، قبل أن ينهي السباق في المركز الثاني أيضًا. لكن هذا الإنجاز لم يكن سهلًا كما يبدو.

ففي انطلاقة السباق، عانى أنتونيللي من مشكلة في توزيع الطاقة، ما أدى إلى تراجعه إلى المركز السابع. لكنه تمكن لاحقًا من تجاوز عدد من السائقين أمامه ليصعد إلى المركز الرابع.

كما أن عدم دخول فيراري إلى منطقة الصيانة خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية سمح له بالتقدم بسهولة إلى المركز الثاني.

"كيمي يتعلم الفورمولا 1 بالطريقة الصعبة، وهذا يجعله أقوى" قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس بعد السباق.

وأضاف: "كان قويًا جدًا يوم الجمعة وقدم سرعة جيدة يوم السبت. ثم تعرض للحادث، لكن هذا قد يحدث".

وتابع: "كان الأمر أشبه بالمعجزة أن يتمكن الميكانيكيون من إعادة السيارة إلى الحلبة من أجل التصفيات. يمكنكم أن تروا مدى صلابة أساس السيارة. لم يتم إجراء أية تعديلات تقريبًا على السيارة، ومع ذلك حقق نتيجة جيدة جدًا في التصفيات وأدار السباق بشكل ممتاز".

كما أشار وولف إلى أن سيارتي مرسيدس تأثرتا بمشاكل في البطارية، وهو ما أثر سلبًا على الانطلاقة.

حيث قال: "كلتا السيارتين تأثرتا إلى حد ما بالبطارية، وكان لذلك تأثير على الأداء عند الانطلاقة".

وأكمل: "لقد حقق مركزًا ثانيًا رائعًا وكان سريعًا جدًا في نهاية السباق. أنا متأكد أننا سنرى المزيد منه في المستقبل. هو سيطلب المزيد من نفسه، ونحن سنطلب المزيد من أداء السيارة، وسنتخلص من هذه المشاكل الصغيرة".

