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وولف: حادثة بوتاس في المجر لن تؤثّر على قرارنا بشأن تشكيلة 2022

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ حادثة فالتيري بوتاس على المنعطف الأول في المجر لن يكون لها أي تأثير على قرار الفريق بشأن سائقه الثاني لموسم 2022.

وولف: حادثة بوتاس في المجر لن تؤثّر على قرارنا بشأن تشكيلة 2022

تقيّم مرسيدس حاليًا ما إذا كانت ستواصل شراكتها مع بوتاس لمجاورة لويس هاميلتون في الموسم المُقبل، أم ستقوم بترقية الناشئ جورج راسل إلى صفوف الفريق الألماني.

ويتواجد راسل ضمن برنامج مرسيدس للناشئين منذ 2017، وقد أثار الإعجاب منذ مشاركته الأولى في الفورمولا واحد مع ويليامز في 2019، حيث سجّل أولى نقاطه مع الفريق في المجر نهاية الأسبوع الماضي، عندما حلّ في المركز الثامن.

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وقد ساهم في تسجيل راسل أفضل نتيجة له في الفورمولا واحد وقوع حادثتين عند المنعطف الأول في المجر ضمن أجواء رطبة طالتا 7 سيارات، وكان بوتاس المتسبب في إحداهما.

وقد أخطأ سائق مرسيدس تقدير نقطة الكبح وانزلق نحو مؤخّرة سيارة لاندو نوريس، الذي انحرفت سيارته مكلارين بدورها نحو سيارة ريد بُل التي يقودها ماكس فيرشتابن.

وقد واصلت سيارة بوتاس في مسارها لتصطدم كذلك بسيارة ريد بُل الأخرى التي يقودها سيرجيو بيريز، حيث اضطرّ جميعع السائقين في الحادثة إلى الانسحاب باستثناء فيرشتابن.

وقد أشعل ذلك الخطأ الجدل، وتلقّى انتقادات من نوريس - الذي قال بأنه توقّع تصرفات أفضل من سائقي الصدارة في الفورمولا واحد.

فيما اعتذر بوتاس عن خطئه وتحمّل مسؤولية الحادثة كاملة، كما تلقّى عقوبة التراجع 5 مراكز على شبكة انطلاق السباق المُقبل في بلجيكا بعد العطلة الصيفية.

لكن وولف أوضح بأن خطأ بوتاس لن يكون له تأثير على قرار الفريق بشأن تشكيلته لموسم 2022.

فقال: "لا، ذلك الخطأ كان سوء حظ بتبعات كبيرة. لقد انحشر بين سيارتين في الأمام، فقد كل الارتكازية، ومن ثم كان الوقت متأخرًا للغاية. لن يؤثّر ذلك مطلقًا على قرارنا".

هذا ومن المتوقّع أن تتخذ مرسيدس قرارها حول الاختيار بين بوتاس وراسل خلال العطلة الصيفية، حيث سيمثّل ذلك أول قطعة دومينو كبيرة تسقط ضمن سوق السائقين للعام المُقبل.

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من جهته، ورغم عدم تحقيقه لأي فوز في هذا الموسم حتى الآن، وانسحابه في ثلاثة سباقات، لكنّ بوتاس يعتقد بأنّه حقق تقدمًا في السباقات الأخيرة قبل حادثته في المجر.

حيث قال: "أشعر بأنّه كان هنالك تقدم إيجابي بعض الشيء على الأقل في السباقات القليلة الأخيرة، حيث صعدت إلى منصة التتويج وحصدت المزيد من النقاط".

وأكمل: "لكنني الآن انسحبت في ثلاثة سباقات، وهو رقم كبير على صعيد النقاط الضائعة، ولكن ما يزال هنالك أمامنا أكثر من نصف موسم من حيث عدد السباقات المتبقية، وسنواصل العمل من أجل العودة".

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