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وولف: حادثة إيمولا بمثابة "ندبة" ستجعل من راسل سائقًا أفضل

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وولف: حادثة إيمولا بمثابة "ندبة" ستجعل من راسل سائقًا أفضل

سارع توتو وولف مدير فريق مرسيدس في الفورمولا واحد للدفاع عن ناشئه جورج راسل، وذلك بعد حادث سائق ويليامز خلف سيارة الأمان الذي أخرجه من سباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى.

شعر راسل بإحباط بالغ بعدما فقد السيطرة على سيارته بينما كان يحمّي إطاراته خلف سيارة الأمان، حيث انزلق واصطدم بالحائط بينما كان أمام سيارتي ألفا روميو اللتين أكملتا السباق بالمركزين التاسع والعاشر.

وقال وولف أنّ سائقي مرسيدس الحاليين لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس وسائقها السابق نيكو روزبرغ قد تعلّموا جميعهم من الأخطاء التي ارتكبوها، وأنّ الأمر سيكون ذاته مع راسل، الذي يُنظر دومًا على أنّ له مستقبلًا مع الفريق الألماني.

"كل ذلك جزء من عملية التطوير. ما يجعل لويس وفالتيري مميزَين، ونيكو من قبل، هو الخبرة التي اكتسبوها من أخطائهم" قال وولف.

وأضاف: "أعتقد بأنّ الجميع بحاجة للتعرض لمثل تلك الحوادث خلف سيارة الأمان، حيث رأينا ذلك من أكثر السائقين خبرة وتمرّسًا، أن يرتكبوا الأخطاء تحت الضغط".

وتابع: "أعتقد بأنّ ما قام به جورج اليوم قد حدث لأفضل السائقين. شعوره سيء للغاية الآن، لكنّه سيستوعب ما حدث ويمضي قُدمًا، ما حدث سيكون بمثابة ندبة، ليكون سائقًا أفضل في المستقبل".

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من جهته، عبّر رومان غروجان سائق هاس - والذي اصطدم على نحوٍ شهير بالحواجز ضمن ظروف مشابهة خلف سيارة الأمان في جائزة أذربيجان الكبرى موسم 2010 - عن تعاطف مشابه عند ردّ على منشور راسل الذي اعتذر فيه للفريق على وسائل التواصل الاجتماعي.

فقال: "يا رجل، أعرف ما تشعر به. سيتطلّب ذلك بعض الوقت من أجل تنساه، لكن ما تقوم به رائع، واصل ذلك العمل".

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