وولف: جولة البرازيل "غير المقبولة" الأسوأ خلال مسيرتي في الفورمولا واحد
وصف توتو وولف مدير فريق مرسيدس جولة البرازيل "بغير المقبولة"، مؤكداً أن السهام الفضية تسعى لإيجاد حلول حيال ما سار بشكل خاطئ.
بعد وتيرة تنافسية في أوستن، كانت مرسيدس تأمل مواصلة تقديم أداء قوي في البرازيل.
لكنها عانت من ضعف كبير في التنافسية مع افتقار لويس هاميلتون وجورج راسل للسرعة في التصفيات والسباق كذلك.
وتمكن راسل من تحقيق المركز الرابع في السباق القصير لكنه انسحب من السباق الرئيسي، أما هاميلتون فأحرز المركز السابع في السباق القصير والثامن في الرئيسي.
لكن وبالمقابل، فإن مكلارين وأستون مارتن - اللتين تتزودان بمحركات مرسيدس - وصلتا إلى منصة التتويج.
وأوضح وولف أن ضعف الأداء بدا محيراً، حيث قال: "تأرجح الأداء متواصل. إنها الجولة الأسوأ لي طوال 13 عاماً".
وتابع: "إنه أمر محير تماماً. وغير مقبول على الإطلاق. لدينا بنية جيدة وفريق صلب لكن هذا الأداء ليس نابعاً من فريق صلب".
واسترسل: "خلال 3 سباقات متتالية كنا نقدم تأديات قوية بالمركز الثاني، وكلا سائقانا كانا يجاريان ماكس، من ثم بعد أسبوع تجد نفسك في المجهول".
من جهة أخرى، أكدت مرسيدس أنها لا تمتلك إجابة مباشرة حيال سبب ضعف الوتيرة في البرازيل، لكن وولف اعترف بأن إعدادات السيارة لناحية ارتفاعها عن سطح المسار كانت محافظة، ما قد يلعب دوراً.
حيث قال: "كانت السيارة مرتفعة كثيراً.. لكن هذا ليس العامل الأساسي في أداء كهذا".
وأردف: "هناك أمر أساسي ما خاطئ. ليس الجانح الخلفي وليس ارتفاع السيارة، فنحن نتكلم عن مليمتر أو اثنين. إنها مشكلة في الأداء وليس لدينا تفسير كامل لها بعد".
وتأتي النتيجة المخيبة في البرازيل بعد الفوز بنفس السباق العام الماضي.
"إنه أمر محير. من سيارة سريعة للغاية بتوازن جيد وسائقين مسرورين، إلى كابوس. كيف يمكن هذا؟" قال وولف.
واختتم: "ما الذي حصل؟ ما المشكلة؟ لن أتفاجأ إن علمت بعد التحليلات خلال عدة أيام أن هناك مشكلة ميكانيكية ما. لكنني لا أعلم حقاً".
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