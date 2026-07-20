وولف: جميع سيارات مرسيدس عانت من خلل في الطاقة عند انطلاق جائزة بلجيكا الكبرى
كشف توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن الخلل الذي ضرب سيارة جورج راسل في بداية سباق جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا 1 لم يكن حالة فردية، بل طال جميع السيارات المزودة بوحدات طاقة مرسيدس بدرجات متفاوتة، مؤكداً أن الفريق سيجري تحقيقاً لمعرفة السبب.
شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري وجورج راسل، مرسيدس
الصورة من قبل: أليكس بيرينز دي هان
كان راسل قد انطلق من المركز الثالث على حلبة سبا-فرانكورشان، لكنه فقد زخمه بشكل مفاجئ على خطّ كيميل المستقيم بعد خروجه من منعطف أو روج، نتيجة مشكلة في نشر الطاقة الكهربائية عقب المنعطف الأول، ما جعله يتراجع أمام ثنائي فيراري شارل لوكلير ولويس هاميلتون.
وبعد لحظات، اصطدم هاميلتون براسل عند منعطف لي كومب، لينتهي سباق سائق مرسيدس مبكراً بعدما علقت سيارته في الحصى.
وقال وولف: "جميع محركات مرسيدس عانت من نقص في الطاقة عند الخروج من المنعطف الأول، لذا لم تكن المشكلة مقتصرة على جورج فقط".
وأضاف: "تأثر جورج أكثر من كيمي، لكن كيمي أيضاً واجه المشكلة إلى حد ما".
ورغم احتفاظ كيمي أنتونيللي بصدارة السباق، فإنه عانى أيضاً عند الانطلاق، إذ تجاوزه ماكس فيرستابن قبل أو روج، قبل أن يستعيد الصدارة عبر الاستفادة من السحب الهوائي باتجاه المنعطف الخامس.
ووصف السائق الإيطالي ما حدث قائلاً: "كنت مرتبكاً للغاية بشأن ما كان يحدث، لأن ماكس تجاوزني بسرعة هائلة قبل أو روج".
وأضاف: "ثم تجاوزته مجدداً، وبعدها رأيت شارل يقترب مني بشكل كبير، وقلت لنفسي: ما الذي يحدث؟ لم أكن أفهم شيئاً".
وأكمل: "كنت فقط أحاول الحفاظ على موقعي، وكنت أنظر باستمرار إلى المرايا لأنني رأيت عدداً كبيراً من السيارات يقترب مني. كانت انطلاقة مجنونة، لكن لحسن الحظ خرجنا منها من دون حوادث".
ولم يكن راسل الضحية الوحيدة للمشكلة، إذ تضرر أيضاً بيير غاسلي سائق ألبين، الذي فقد عدة مراكز بعدما انطلق من المركز العاشر، بسبب افتقار سيارته للطاقة على الطريق المؤدي إلى أو روج.
وقال غاسلي: "لم تكن لدي أي طاقة عند الانطلاق، وهذا بالتأكيد ليس أمراً جيداً في سبا".
وأضاف: "كانت بداية صعبة، ولم تكن سرعتي كافية في المرحلة الأولى لسبب ما، وخسرت عدة مراكز في اللفة الافتتاحية".
وفي المقابل، تأثرت سيارات أخرى مزودة بمحركات مرسيدس بدرجة أقل، إذ حقق أليكس ألبون انطلاقة قوية قبل أن يتراجع لاحقاً، بينما كان تراجع كارلوس ساينز مرتبطاً باحتكاك عند المنعطف الأول استدعى تغيير الجناح الأمامي.
واعترف وولف بأن مرسيدس تمتلك وحدة طاقة قوية، لكن موثوقيتها لا تزال تمثل نقطة ضعف، قائلاً: "لدينا محرك قوي للغاية وسيارة سريعة، لكن الحزمة ليست موثوقة بما يكفي حتى الآن".
واختتم: "هذا أمر يجب أن نعالجه، لأنه يكلفنا نقاطاً ثمينة في بطولة الصانعين".
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