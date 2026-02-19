وولف: جدل نسبة الانضغاط في الفورمولا 1 "عاصفة في فنجان"

أصرّ توتو وولف مدير فريق مرسيدس على أن الجدل الدائر حول نسبة الانضغاط في الفورمولا 1 ليس سوى "عاصفة في فنجان"، مؤكدًا أن فريقه لم يعد مستعدًا لخوض معركة بشأن الانتقادات الموجهة لمحركه.

شهدت وحدات الطاقة تغييرات كبيرة بموجب لوائح 2026، وكان من بين التعديلات خفض نسبة الانضغاط من 18:1 إلى 16:1.

لكن المادة C5.4.3 تنص على أن الاختبار الثابت عند درجة حرارة محيطة هو الطريقة الوحيدة لقياس نسبة الانضغاط، ما أتاح لمرسيدس إيجاد طريقة لرفع النسبة أثناء عمل المحرك قبل إعادتها إلى الحد المسموح به.

وأثار ذلك غضبًا واسعًا من بقية مصنّعي وحدات الطاقة الأربعة، وتم التأكيد أمسٍ الأربعاء أنهم سيصوتون جميعًا على تعديل مقترح لطريقة قياس النسبة، وقد يدخل حيز التنفيذ بحلول العطلة الصيفية.

ويأتي ذلك رغم تأكيد وولف سابقًا أن الفارق لا يتجاوز 2 إلى 3 أحصنة، بينما ماكس فيرستابن سائق ريد بُل: "ربّما عليك أن تضيف صفرًا إلى ذلك".

وعندما سُئل وولف عن المسألة اليوم الخميس خلال اختبارات ما قبل الموسم في البحرين، أجاب: "قلنا منذ البداية إن الأمر يبدو كعاصفة في فنجان، الموضوع بأكمله".

وأكمل: "كانت هناك أرقام تُتداول، ولو كانت صحيحة بالفعل، لتفهمت تمامًا لماذا قد يعترض أحد عليها. لكن في النهاية، لا يستحق الأمر القتال".

وأردف: "لا يغير شيئًا بالنسبة لنا، سواء بقينا على هذا الحال أو انتقلنا إلى اللوائح الجديدة، وكان ذلك جزءًا من العملية. لكننا أيضًا نريد أن نكون مواطنين صالحين في هذه الرياضة، لأنه لا يُحدث فرقًا كبيرًا".

وأكمل: "ثم غيّرنا رأينا. فلسفيًا يمكنك أن تختلف مع ذلك، لأنني أؤمن بأن اللوائح وُجدت ليتم الالتزام بها وأن تُبقي الاتحاد الدولي قريبًا منك، هكذا يجب أن يكون الأمر".

ثمّ تابع: "لكن إذا كان لديك أربعة مصنّعين آخرين يضعون ضغطًا هائلًا على الاتحاد الدولي في مرحلة معينة، فما الخيار المتاح أمامنا سوى عدم الدخول في اللعبة؟ كنا مرتاحين جدًا حتى لفكرة تقديم احتجاج يوم الجمعة في ملبورن. هل هذا ما نريده؟".

ولم تكن هذه القضية الوحيدة التي ظهرت فيها مرسيدس في الأخبار، إذ أفاد موقعنا "موتورسبورت.كوم" يوم الثلاثاء أن وقود بتروناس الخاص بالفريق يخوض سباقًا مع الزمن للحصول على الاعتماد قبل انطلاق الموسم في أستراليا بين 6 و8 مارس.

وقال وولف، الذي يُعد فريقه المرشح الأبرز لدى شركات المراهنات للفوز بلقبي الصانعين والسائقين: "هذه واحدة أخرى من تلك القصص. قيل لنا إن نسبة الانضغاط لدينا غير قانونية، وهذا هراء تام، هراء مطلق. والآن تظهر قصة جديدة بأن وقودنا غير قانوني".

واختتم بالقول: "لا أعرف من أين يأتي ذلك، ويبدأ الأمر بالدوران مجددًا. ربما سنخترع شيئًا آخر غدًا."