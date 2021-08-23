وولف: تهديد ريد بُل على اللقب خفّف من الضغط على مرسيدس هذا الموسم

لكن بالرغم من الفارق البسيط بين فريقَي الصدارة في الفورمولا واحد، ضمن معركة شهدت توترًا واحتدامًا كبيرًا في بعض الأحيان، فإنّ رؤية الفريق حامل اللقب للوضع كانت مخالفة تمامًا لم قد يتوقّعه الكثيرون.

إذ عوضًا عن الشعور بالعبء جرّاء أكبر تهديد على الأرجح واجه هيمنتها على البطولة، يرى توتو وولف مدير مرسيدس أنّ الصانع الألماني قد شعر بالحرية بعض الشيء إثر ذلك التحدّي الصعب.

حيث أنّه وبعد أعوام من السيطرة على مجريات الفورمولا واحد، كان دافع الفريق للضغط خلالها يتأتّى من الخوف أن يُطاح به من على قمّة البطولة، قال وولف أنه وطاقمه تحفّزا بكونهما ضمن معركة لديهما فيها كل شيء لتحقيق الفوز.

وضمن حوار حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول ما إذا تبدّلت إثارة بداية الموسم حول ذلك التحدّي إلى توتّر متزايد جرّاء وتيرة ريد بُل القوية، قال وولف: "لقد خفّ التوتر في الواقع، كوننا حملنا على عاتقنا طوال هذه السنوات ذلك الضغط المتمثّل في أننا: ليس من الممكن أن نخسر".

وأضاف: "الآن تغيّر ذلك إلى: تلك هي بطولتنا التي علينا الفوز بها، كون الوضع لم يكن في صالحنا. لذا هنالك تلك الأريحية المفاجئة التي بدأت تتسلل إلى مقاربتنا، وهو ما يجعل تلك المعركة ممتعة للغاية".

وتابع: "توقعاتك تختلف كذلك. ليس هنالك ذلك الشعور بالاستحقاق. وهذا ما رأيناه مع فرق رياضية أخرى عندما يكون سقف التوقعات مرتفعًا للغاية إلى حد أن يصبح من غير المقبول أن تخسر. وأعتقد بأننا حسمنا ذلك الأمر مع أنفسنا، ووضعنا التوقعات بواقعية، لذلك نستمتع بتلك الرحلة نحو العودة إلى الموقّع الذي يخوّلنا المنافسة بقوة".

ولم يكن هذا هو الموسم الأول خلال سنوات هيمنتها على البطولة الذي تواجه فيه مرسيدس تهديدًا لحظوظها بحصد اللقب.

حيث ضغطت فيراري على السهام الفضية بقوة في 2018/2019، عندما حقق الفريق الإيطالي مكاسب غير متوقعة مع وحدة طاقته.

وفي مقارنته للضغط الذي واجهه فريقه مع فيراري في مقابل ما تواجهه مرسيدس مع ريد بُل الآن، أوضح وولف التهديد الذي وضع فريقه تحت الضغط الأكبر.

فقال: "كانت منافسة فيراري أكثر حدّة، كوننا في تلك المرحلة كنا حريصين للغاية على إثبات أننا لم نكن فريقًا محظوظًا".

وأكمل: "رغبنا بالفعل في تأسيس إرث بكوننا الفريق الأول لبضع سنوات، والآن حققنا ذلك. فزنا بالبطولة لسبع مواسم متتالية، وهو ما لم يحدث من قبل في أيّة رياضة على مستوى بطولة عالم".

واختتم: "في ظل ذلك، وبشكل مفاجئ، أتى ذلك الشعور بالراحة. ما نزال بالطبّع طموحين وتنافسيين، لكنّ القلق من الخسارة فقد حدّته. ما نزال نكره الخسارة، لكنّها باتت أقل ضررًا على سلامتك النفسية".