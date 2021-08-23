تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / تحليل: ما هو الفريق الذي أحرز التقدّم الأكبر خلال موسم 2021 في الفورمولا واحد؟ التالي / قطر تقترب من استضافة سباق فورمولا واحد شهر نوفمبر المقبل
فورمولا 1 أخبار

وولف: تهديد ريد بُل على اللقب خفّف من الضغط على مرسيدس هذا الموسم

بعد فرض هيمنة كاملة على بطولات الفورمولا واحد الأخيرة، من الممكن مسامحة مرسيدس إذا ما شعرت بأنّ الضغط الذي فرضه تحدّي ريد بُل هذا العام لم يكن مريحًا بعض الشيء.

وولف: تهديد ريد بُل على اللقب خفّف من الضغط على مرسيدس هذا الموسم

لكن بالرغم من الفارق البسيط بين فريقَي الصدارة في الفورمولا واحد، ضمن معركة شهدت توترًا واحتدامًا كبيرًا في بعض الأحيان، فإنّ رؤية الفريق حامل اللقب للوضع كانت مخالفة تمامًا لم قد يتوقّعه الكثيرون.

إذ عوضًا عن الشعور بالعبء جرّاء أكبر تهديد على الأرجح واجه هيمنتها على البطولة، يرى توتو وولف مدير مرسيدس أنّ الصانع الألماني قد شعر بالحرية بعض الشيء إثر ذلك التحدّي الصعب.

اقرأ أيضاً:

حيث أنّه وبعد أعوام من السيطرة على مجريات الفورمولا واحد، كان دافع الفريق للضغط خلالها يتأتّى من الخوف أن يُطاح به من على قمّة البطولة، قال وولف أنه وطاقمه تحفّزا بكونهما ضمن معركة لديهما فيها كل شيء لتحقيق الفوز.

وضمن حوار حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول ما إذا تبدّلت إثارة بداية الموسم حول ذلك التحدّي إلى توتّر متزايد جرّاء وتيرة ريد بُل القوية، قال وولف: "لقد خفّ التوتر في الواقع، كوننا حملنا على عاتقنا طوال هذه السنوات ذلك الضغط المتمثّل في أننا: ليس من الممكن أن نخسر".

وأضاف: "الآن تغيّر ذلك إلى: تلك هي بطولتنا التي علينا الفوز بها، كون الوضع لم يكن في صالحنا. لذا هنالك تلك الأريحية المفاجئة التي بدأت تتسلل إلى مقاربتنا، وهو ما يجعل تلك المعركة ممتعة للغاية".

وتابع: "توقعاتك تختلف كذلك. ليس هنالك ذلك الشعور بالاستحقاق. وهذا ما رأيناه مع فرق رياضية أخرى عندما يكون سقف التوقعات مرتفعًا للغاية إلى حد أن يصبح من غير المقبول أن تخسر. وأعتقد بأننا حسمنا ذلك الأمر مع أنفسنا، ووضعنا التوقعات بواقعية، لذلك نستمتع بتلك الرحلة نحو العودة إلى الموقّع الذي يخوّلنا المنافسة بقوة".

ولم يكن هذا هو الموسم الأول خلال سنوات هيمنتها على البطولة الذي تواجه فيه مرسيدس تهديدًا لحظوظها بحصد اللقب.

حيث ضغطت فيراري على السهام الفضية بقوة في 2018/2019، عندما حقق الفريق الإيطالي مكاسب غير متوقعة مع وحدة طاقته.

اقرأ أيضاً:

وفي مقارنته للضغط الذي واجهه فريقه مع فيراري في مقابل ما تواجهه مرسيدس مع ريد بُل الآن، أوضح وولف التهديد الذي وضع فريقه تحت الضغط الأكبر.

فقال: "كانت منافسة فيراري أكثر حدّة، كوننا في تلك المرحلة كنا حريصين للغاية على إثبات أننا لم نكن فريقًا محظوظًا".

وأكمل: "رغبنا بالفعل في تأسيس إرث بكوننا الفريق الأول لبضع سنوات، والآن حققنا ذلك. فزنا بالبطولة لسبع مواسم متتالية، وهو ما لم يحدث من قبل في أيّة رياضة على مستوى بطولة عالم".

واختتم: "في ظل ذلك، وبشكل مفاجئ، أتى ذلك الشعور بالراحة. ما نزال بالطبّع طموحين وتنافسيين، لكنّ القلق من الخسارة فقد حدّته. ما نزال نكره الخسارة، لكنّها باتت أقل ضررًا على سلامتك النفسية".

المشاركات
التعليقات
تحليل: ما هو الفريق الذي أحرز التقدّم الأكبر خلال موسم 2021 في الفورمولا واحد؟

المقال السابق

تحليل: ما هو الفريق الذي أحرز التقدّم الأكبر خلال موسم 2021 في الفورمولا واحد؟

المقال التالي

قطر تقترب من استضافة سباق فورمولا واحد شهر نوفمبر المقبل

قطر تقترب من استضافة سباق فورمولا واحد شهر نوفمبر المقبل
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل: ما هو الفريق الذي أحرز التقدّم الأكبر خلال موسم 2021 في الفورمولا واحد؟

3 س
2
فورمولا 1

قطر تقترب من استضافة سباق فورمولا واحد شهر نوفمبر المقبل

38 دقيقة
3
فورمولا 1

اليوم الذي فاز فيه باتون بسباق الأربع ساعات والستّة توقّفات

4
لومان

بويمي: سيارة تويوتا رقم 8 كانت "محظوظة للغاية" مع حادثة انطلاقة سباق لومان 24 ساعة

2 س
5
فورمولا 1

وولف: تهديد ريد بُل على اللقب خفّف من الضغط على مرسيدس هذا الموسم

3 س
أحدث الأخبار
قطر تقترب من استضافة سباق فورمولا واحد شهر نوفمبر المقبل
فورمولا 1

قطر تقترب من استضافة سباق فورمولا واحد شهر نوفمبر المقبل

38د
وولف: تهديد ريد بُل على اللقب خفّف من الضغط على مرسيدس هذا الموسم
فورمولا 1

وولف: تهديد ريد بُل على اللقب خفّف من الضغط على مرسيدس هذا الموسم

3 س
تحليل: ما هو الفريق الذي أحرز التقدّم الأكبر خلال موسم 2021 في الفورمولا واحد؟
فورمولا 1

تحليل: ما هو الفريق الذي أحرز التقدّم الأكبر خلال موسم 2021 في الفورمولا واحد؟

3 س
خطط ألفا روميو "الطموحة" قادرة على جذب أفضل سائقي الفورمولا واحد للفريق
فورمولا 1

خطط ألفا روميو "الطموحة" قادرة على جذب أفضل سائقي الفورمولا واحد للفريق

22-08-2021
اليوم الذي فاز فيه باتون بسباق الأربع ساعات والستّة توقّفات
فورمولا 1

اليوم الذي فاز فيه باتون بسباق الأربع ساعات والستّة توقّفات

21-08-2021
أحدث ملفات الفيديو
تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
05-08-2021

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1 11:41
فورمولا 1
05-08-2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

الأكثر شعبية اليوم

تحليل: ما هو الفريق الذي أحرز التقدّم الأكبر خلال موسم 2021 في الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: ما هو الفريق الذي أحرز التقدّم الأكبر خلال موسم 2021 في الفورمولا واحد؟

قطر تقترب من استضافة سباق فورمولا واحد شهر نوفمبر المقبل
فورمولا 1 فورمولا 1

قطر تقترب من استضافة سباق فورمولا واحد شهر نوفمبر المقبل

اليوم الذي فاز فيه باتون بسباق الأربع ساعات والستّة توقّفات
فورمولا 1 فورمولا 1

اليوم الذي فاز فيه باتون بسباق الأربع ساعات والستّة توقّفات

بويمي: سيارة تويوتا رقم 8 كانت "محظوظة للغاية" مع حادثة انطلاقة سباق لومان 24 ساعة
لومان لومان

بويمي: سيارة تويوتا رقم 8 كانت "محظوظة للغاية" مع حادثة انطلاقة سباق لومان 24 ساعة

وولف: تهديد ريد بُل على اللقب خفّف من الضغط على مرسيدس هذا الموسم
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: تهديد ريد بُل على اللقب خفّف من الضغط على مرسيدس هذا الموسم

كونواي "بكى مثل طفلة صغيرة" بعد الفوز بسباق لومان 24 ساعة
لومان لومان

كونواي "بكى مثل طفلة صغيرة" بعد الفوز بسباق لومان 24 ساعة

شطب نتيجة فيتيل من سباق المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

شطب نتيجة فيتيل من سباق المجر

خطط ألفا روميو "الطموحة" قادرة على جذب أفضل سائقي الفورمولا واحد للفريق
فورمولا 1 فورمولا 1

خطط ألفا روميو "الطموحة" قادرة على جذب أفضل سائقي الفورمولا واحد للفريق

أحدث الأخبار

قطر تقترب من استضافة سباق فورمولا واحد شهر نوفمبر المقبل
فورمولا 1 فورمولا 1

قطر تقترب من استضافة سباق فورمولا واحد شهر نوفمبر المقبل

وولف: تهديد ريد بُل على اللقب خفّف من الضغط على مرسيدس هذا الموسم
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف: تهديد ريد بُل على اللقب خفّف من الضغط على مرسيدس هذا الموسم

تحليل: ما هو الفريق الذي أحرز التقدّم الأكبر خلال موسم 2021 في الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: ما هو الفريق الذي أحرز التقدّم الأكبر خلال موسم 2021 في الفورمولا واحد؟

خطط ألفا روميو "الطموحة" قادرة على جذب أفضل سائقي الفورمولا واحد للفريق
فورمولا 1 فورمولا 1

خطط ألفا روميو "الطموحة" قادرة على جذب أفضل سائقي الفورمولا واحد للفريق

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.