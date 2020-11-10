وولف: تمّ فعل كلّ شيء من أجل إيقافنا

ضمن الصانع الألماني لقبه السابع المزدوج في بطولة العالم للفورمولا واحد هذا الموسم.

وحسم الفريق لقب بطولة الصانعين خلال جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى، بينما تنحصر المنافسة على لقب السائقين بين سائقَيه لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس مع بقاء أربع جولات على نهاية الموسم.

وفي ظلّ استقرار قوانين الفورمولا واحد بالتوجّه إلى العام المقبل، باتت مرسيدس المرشّحة الأوفر حظًا لتمديد نجاحاتها، لكنّ الباب سيكون مفتوحًا على مصراعيه بدءًا من الموسم التالي.

وقبل وولف أنّ مجموعة التغييرات الكبيرة في القوانين لموسم 2022، التي تتضمّن قوانينًا تقنيّة جديدة بالكامل، إلى جانب سقف النفقات وإعادة هيكلة توزيع الجوائز الماليّة، سيفرض تحديًا على فريقه.

وأشار النمساويّ إلى أنّ الطموح الأساسيّ وراء التغييرات هو تقريب الفرق من بعضها وإنهاء أفضليّة مرسيدس.

وقال حيال ذلك: "سيكون العام المقبل انتقاليًا من خلال ذات السيارات. مثلما قلت سابقًا فأتوقّع أن تضغط هوندا بقوّة".

وأضاف: "ومن ثمّ هناك تحدٍ كبير في 2022. سيُحفّزنا ذلك. تمّ فعل كلّ شيء من أجل إيقافنا. سنتنافس جميعًا في ذات المستوى المالي وكلّ شيء محدودٌ بسقف".

وأكمل: "أودّ رؤيتنا نواصل تقديم الأداء القويّ الحالي، بالرغم من أنّ هذه ستكون التغييرات القانونيّة الأضخم التي شهدناها في الفورمولا واحد".

وفي حين أنّ وولف يُركّز على ضمان مرسيدس موقعها في صدارة الفورمولا واحد، إلّا أنّه لم يُتمم العمل على مستقبله الشخصيّ في الفورمولا واحد بعد.

وسيبقى وولف مع مرسيدس في العام المقبل، لكنّه يودّ الانتقال إلى دورٍ جديد لا يتطلّب منه الحضور في كلّ سباق.

وقال وولف لقناة "سكاي اف1" في إيمولا: "وضعي مختلفٌ قليلًا لأنّني شريكٌ في فريق مرسيدس، ولن أتخلّى عنه، لأنّني أعشق ما أقوم به".

وأضاف: "ما هو أفضل من أن تكون جزءًا من فريق رائع كهذا؟ ما قلته هو أنّني أعتقد بأنّ لأيّ شخصٍ فترة في دورٍ معيّن. لم أصل بعد إلى نهاية تلك الفترة، وأعتقد بأنّ بوسعي مواصلة المساهمة".

ثمّ تابع: "لكنّني أحتاج لأن أفكّر في المستقبل. وجلب شخصٍ آخر وتطويره في هذا الدور لهو تحدٍ مذهل بالنسبة لي. لكنّكم ستواصلون رؤيتي هنا".