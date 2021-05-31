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وولف: تكاليف المشاركة في سباقات الناشئين "غير منطقية على الإطلاق"

من قبل:
, محرر

يرى توتو وولف مدير فريق مرسيدس للفورمولا واحد ضرورة تسهيل تكاليف المشاركة في سباقات السيارات لفئات الناشئين، وذلك بعد إشارة سائقه لويس هاميلتون إلى أن الفورمولا واحد باتت نادياً لأطفال "المليارديرات أصحاب الثروات الطائلة".

وولف: تكاليف المشاركة في سباقات الناشئين "غير منطقية على الإطلاق"

نشأ هاميلتون في بلدة "ستيفينيج" البريطانية، حيث اضطر والده للعمل بعدة مجالات كي يؤمن تكاليف مسيرة ابنه في الكارتينغ، وذلك ما مهّد الطريق لنجاحاته في الفورمولا واحد.

وعلق بطل العالم سبع مرات ضمن مقابلة مع صحيفة "إيه.أس" الإسبانية مشيراً إلى أن الفورمولا واحد باتت "نادياً لأبناء المليارديرات ذوي الثروات الطائلة".

مضيفاً: "لو كان عليّ البدء بالمشاركة (اليوم) في المنافسات قادماً من أسرة عاملة من الطبقة المتوسطة، لكان من المستحيل بالنسبة لي التواجد هنا، لأن الآخرين يمتلكون أموالاً أكثر بكثير"، ما يسهّل لهم دخول البطولة.

وأكمل: "لا بدّ من العمل على تغيير هذا الوضع لجعل المشاركة في الرياضة أكثر سهولة، سواء للأثرياء أو الأشخاص القادمين من أُسَرٍ عادية".

حالياً يتواجد ثلاثة سائقين أبناء لمليارديرين مشهورين هم: لانس سترول، نيكولاس لاتيفي ونيكيتا مازيبين، بينما يحتاج أغلب السائقين الحاليين إلى دعم من المصنّعين أو الرعاة كي يستطيعوا التواجد ضمن أعلى المستويات في الرياضة وذلك نظراً للتكلفة المرتفعة المرتبطة بذلك.

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ويرى وولف أنه وبينما يمتلك كل سائق قصته الشخصية الخاصة، لكنه يتفق مع هاميلتون على ضرورة القيام بالمزيد من الجهد لخفض تكاليف المشاركة ضمن فئات الناشئين.

فقال: "ما يجعل من هذه الرياضة مثيرة هي تفاعلات ما يجري خارج الحلبة كذلك".

وأكمل: "يأتي السائقون من خلفيات مختلفة، أعتقد أن لكل منهم قصته الخاصة، وأمور يتوجب عليه التأقلم معها".

وتابع: "لا شكّ بأن القادمين من عوائل ثرية لا يواجهون نفس الصعوبات التي يواجهها غيرهم. بل عليهم التغلب على مشاكلهم الخاصة".

وأردف: "ما أعتقده أننا قادرون وبالتأكيد على تسهيل أو خفض حاجز المشاركة في سباقات الناشئين، كي يتمكن اليافعون مهما كانت حالتهم المادية من المشاركة والنجاح ضمن تلك الفئات".

واسترسل: "جميع فرق الفورمولا واحد الكبيرة ستكون قادرة على مراقبتهم وتحديدهم، بدلاً من جعل تكاليف المشاركة في موسم كارتينغ تصل إلى 250 ألف دولار أمريكي، موسم الفورمولا 4 نصف مليون، وموسم الفورمولا 3 مليون دولار أمريكي".

واختتم: "إنها تكاليف لا منطقية على الإطلاق، ولا بدّ من إيقاف ذلك. أعتقد أننا بحاجة إلى تسهيل مشاركة الناشئين، ومنحهم الفرصة عبر ميزانيات أكثر سهولة".

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الكاتب خلدون يونس

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