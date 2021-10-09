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وولف: تقدّم هاميلتون في تركيا سيكون "صعبًا" بعد مشاكل الزحام في التجارب الحرّة الثانية

يعتقد توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ سائقه لويس هاميلتون سيُواجه مهمّة صعبة للتقدّم في الترتيب في سباق جائزة تركيا الكبرى للفورمولا واحد وذلك بعد مشاكل الزحام التي واجهها في تجارب الجمعة.

وولف: تقدّم هاميلتون في تركيا سيكون "صعبًا" بعد مشاكل الزحام في التجارب الحرّة الثانية

حقّق هاميلتون المركز الأوّل في تصفيات السبت أمام زميله فالتيري بوتاس وماكس فيرشتابن سائق ريد بُل، لكنّ عقوبة التراجع لـ 10 مراكز لقاء تغييره لمحرّك الاحتراق الداخلي ستعني انطلاقه من المركز الـ 11.

وفي حين تبدو مرسيدس متمتّعة بأفضليّة وتيرة كبيرة على حلبة إسطنبول بارك، يعتقد وولف أنّه سيكون من الصعب على هاميلتون التقدّم في الترتيب بعد أن علق متصدّر البطولة في الزحام في تجارب الجمعة، ويعتقد بأنّه سيتعيّن على الفريق التعويل على استراتيجيّة ذكيّة عوضًا عن ذلك.

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وقال النمساوي لقناة "سكاي سبورتس اف1": "كنّا خلف سيارة هاس في مرحلة ما من محاكاة السباق بالأمس ومن ثمّ خلف سيارة ويليامز وكان من الصعب للغاية الاقتراب منهما أصلًا".

وأضاف: "أفترض بأنّ الاستراتيجيّة ستكون العامل الأهم والمساعد في السباق".

وأكمل: "تحتاج للنظر إلى الجوانب الإيجابيّة كون السيارة سريعة جدًا، ويُمكننا الانطلاق من المركز الأوّل".

وأردف: "أمّا على الصعيد السلبي فهذه عطلة نهاية أسبوع حجزنا فيها الصفّ الأوّل، ولم نكن بحاجة للانطلاق من الخلف، لذا لن تكون المهمّة سهلة بوجود كلّ هذه السيارات المنطلقة على إطارات "ميديوم" ما عدا يوكي تسونودا (سوفت). سيكون التقدّم صعبًا".

وعندما سُئل إن كان سيُطلب من بوتاس مساعدة هاميلتون، قال وولف أنّ أفضل ما يُمكن للفنلندي فعله هو حجز فيرشتابن خلفه وحرمانه من الفوز بالسباق.

وقال النمساوي: "علينا الاهتمام بأنفسنا. يريد فالتيري الفوز بالسباق، وهذه أفضل فرصة له، وسيُساعد ذلك لويس".

وأكمل: "كانت ريد بُل تنافسيّة للغاية نهاية هذا الأسبوع على المسافات الطويلة، كانت أسوأ على صعيد اللفّة الوحيدة".

من جانبه يعي هاميلتون مشاكل الزحام التي سيُواجهها في السباق، لكنّه قال أنّ هدفه سيبقى محاولة الفوز بالسباق وأنّ ذلك "ليس مستحيلًا".

وقال في هذا الصدد: "لا أعلم ما ستكون عليه الأحوال الجويّة غدًا، لذا سأُحاول تقديم أقصى هجوم غدًا".

وأضاف: "عليّ أخذ السباق خطوة بخطوة، سيكون سباقًا طويلًا. إن كان بوسعي التقدّم مبكّرًا فسيكون ذلك رائعًا، لكن عليّ البقاء بعيدًا عن المتاعب، تلك أولويّتي، وسنرى إثر ذلك إن كان من الممكن تجاوز السيارات الأخرى واحدة تلو الأخرى".

وأكمل: "التجاوز ليس سهلًا في الوقت الحاضر ونحن جميعًا على ذات الإطارات، لذا أعتقد بأنّه سيكون من الصعب التقدّم غدًا".

 
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