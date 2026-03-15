وولف: "تغلبت عليّ المشاعر" بعد منصة تتويج الصين إثر فوز أنتونيللي الأول في الفورمولا 1

تمكن السائق الإيطالي من تحويل قطب الانطلاق الأول إلى فوزه الأول في سباق جائزة كبرى بعد معركة أولية مع زميله في مرسيدس جورج راسل وسائقي فيراري لويس هاميلتون وشارل لوكلير.

وبعد استعادته الصدارة، حافظ الإيطالي على تقدمه حتى خط النهاية، ليصبح ثاني أصغر فائز بسباق جائزة كبرى في تاريخ الفورمولا 1.

وانضم إلى أنتونيللي على منصة التتويج كلٌ من جورج راسل الذي أنهى السباق في المركز الثاني، ولويس هاميلتون الذي حقق أول منصة تتويج له مع الحصان الجامح. كما تسلّم مهندس سباق أنتونيللي بيتر "بونو" بونينغتون، الذي اشتهر بعمله مهندس سباق للويس هاميلتون في فريق براكلي، كأس الصانعين.

وقال وولف لشبكة سكاي سبورتس فورمولا 1: "منصة التتويج تلك كانت ربما واحدة من أفضل اللحظات التي عشتها على الإطلاق. الثلاثة كانوا هناك، وبونو في المنتصف، حيث كان مع لويس لسنوات طويلة، ثم تولى العمل مع كيمي وساهم في صنع كيمي بالشكل الذي نراه اليوم. بصراحة نادرًا ما تغلبني المشاعر، لكن هذه لحظة من هذا النوع."

كان أنتونيللي جزءًا من برنامج مرسيدس للسائقين الشبان منذ عام 2019. وعندما سُئل وولف عما إذا كان هذا الفوز قد استغرق وقتًا طويلًا حتى يتحقق، قال: "أعتقد أنه جاء ربما أبكر مما توقعت، لأننا قلنا إن هذا سيكون عامًا صعبًا مع الكثير من الصعود والهبوط والأخطاء. ثم فجأة، في السباق الثاني، يسيطر على السباق من المقدمة".

وأضاف: "لقد قاد بشكل جيد جدًا اليوم، لذلك ربما يسير بشكل أفضل قليلًا مما كنت أتوقع في مسار تطوره."

وبعد أن حقق أنتونيللي قطب الانطلاق الأول في التصفيات يوم السبت، ارتفع الضغط عليه، لكن وولف أكد أنه تعامل مع ذلك جيدًا.

وقال: "نعم، كان هادئًا ومبتهجًا قبل السباق، لكن على شبكة الانطلاق ترى العيون. أعتقد أن إحدى سمات الأبطال، مثلكم أنتم، هي العيون..."