وولف: تعليقات الاهتمام بخدمات فيتيل ليست "مجرّد كلام"

جاءت أنباء عدم بقاء فيتيل في صفوف فيراري بعد نهاية هذا الموسم لتُطلق شرارة الشائعات بشأن مستقبله، حيث باتت مرسيدس تُعتبر بمثابة وجهة محتملة له.

وكان وولف قد اعتبر جورج راسل بديلًا محتملًا للويس هاميلتون أو فالتيري بوتاس لموسم 2021 في حال حدوث شغورٍ في صفوف الفريق. أمّا إستيبان أوكون، ناشئ الفريق الآخر، فلا يزال ملتزمًا مع رينو لموسمٍ إضافي.

وقال وولف أنّ الفريق ليس في عجلة من أمره لاتّخاذ أيّ قرار بشأن مستقبل تشكيلته، وذلك بالرغم من النشاط الحثيث الأخير الذي تلى أنباء فيتيل عندما تعاقدت فيراري مع كارلوس ساينز الإبن بالتوازي مع انتقال دانيال ريكاردو إلى مكلارين.

وقال النمساوي: "كنّا متفاجئين بمدى الإبكار في الإقدام على تلك الخطوات لأنّك ستحتاج لبدء الموسم بسائقٍ تعلم أنّك ستخسره".

وتابع: "من الصعب تطوير السيارة من دون مشاركة ذلك السائق في العمليّة، يحتاج كلّ سائقٍ لأن يكون لاعب فريق أيضاً، ولا تبقى تلك أولويّة بالنسبة إليه حينها. سنأخذ وقتنا الكامل من جانبنا".

وأردف: "أولويّتنا في سائقي مرسيدس فالتيري ولويس، ومن ثمّ هناك جورج في ويليامز الذي نتابعه باهتمام. وبخلاف ذلك لا تتجاهل أيّ سائق".

وأضاف: "لهذا السبب قلت أنّني لا أرغب باستبعاد سيباستيان فهو بطل عالم أربع مرّات، ومن يعلم ما قد يحدث في الأشهر المقبلة؟ لو أخبرتكم في يناير أنّه لن يكون هناك أيّ تسابق في النصف الأوّل من العام لما صدّقني أيّ أحد. لذا من هذا الجانب علينا الإبقاء على خياراتنا منفتحة في هذه المرحلة".

وعند الإلحاح عليه بشأن إن كان الإبقاء على فيتيل من بين الخيارات مجرّد كلام، أصرّ وولف على أنّه أكثر من مجرّد ذلك، مستذكرًا الاعتزال المفاجئ لنيكو روزبرغ الذي ترك الفريق في مهمّة البحث عن سائق في نهاية 2016.

وقال بخصوص ذلك: "أوّلًا ليس ذلك مجرّد كلام. أعتقد بأنّنا مدينون لبطل عالم أربع مرّات بعدم الخروج والقول مباشرة: لا. تحتاج للتفكير في ذلك. على الجانب الآخر لدينا تشكيلة مذهلة، وأنا سعيد بكلا سائقَينا وجورج. لكن لا تعلم مطلقًا ما قد يحدث. أحدهم قد يختار عدم التسابق بعد الآن، وفجأة يُتاح مقعدٌ شاغر".

ثمّ تابع: "لهذا السبب لا أريد الخروج في يونيو والقول: من غير الممكن أن يتسابق سيباستيان لصالحنا. لن أفعل ذلك له كسائقٍ، وعلى الجانب الآخر رأيت بعض المفاجآت عندما لم يتوقّع أيّ أحدٍ ذلك".

وتابع: "تذكّروا نيكو روزبرغ. لهذا السبب علينا الإبقاء على خياراتنا منفتحة، لكن علينا بالطبع التركيز على محادثاتنا مع سائقينا الحاليين".

وعندما سُئل عن وضع هاميلتون، أصرّ وولف على أنّه لم تكن هناك محادثات لتمديد عقد بطل العالم ستّ مرّات.

وقال حيال ذلك: "لم نرَ بعضنا بسبب إقفال الدول، لكنّنا على تواصل مستمرّ. لكنّنا لم نعمل على أيّ اتّفاق. لكن هناك الكثير من الثقة بيننا".

وأضاف: "تواجدنا مع بعضنا لفترة طويلة، ولم نحتج مطلقًا في هذه الأعوام لفحص العقود وقراءة ما تتضمّنه، كون تفاصيلها أتت بشكلٍ طبيعي".

واختتم حديثه بالقول: "لذا عندما يُستأنف التسابق فإنّنا سنمضي بعض الوقت معًا، وندرس العقود، وننظر في المواعيد والأرقام والحقوق ونأمل أن يصدر شيء ما قريبًا".