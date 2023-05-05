وولف: تطوير سيارة مرسيدس تحت سقف النفقات "عملية مؤلمة"

بعد البداية المخيبة للأمل في موسم 2023 والتراجع خلف ريد بُل، اتخذت مرسيدس قرارات جذرية تتعلق بالتغييرات التي ستدخلها على سيارتها.

حيث تم تجهيز أرضية جديدة، مع تصميم مختلف لجانب السيارة إضافة إلى إعادة تصميمٍ لنظام التعليق، استعداداً لجولة إيمولا.

وضمن سقف النفقات الحالي، فإن الفرق ملزمة بإنفاق مالي محدد لا يمكنها تجاوزه، إضافة إلى وجود 6 سباقات قصيرة وعملية تطوير مستمرة طوال الموسم، بالتالي فإن أية عملية تغيير لتصاميم السيارة يجب أن تمرّ عبر دراسة معمّقة.

وهذا ما يجعل من التطوير "عملية مؤلمة" وفقاً لتصريحات توتو وولف.

حيث قال: "سقف النفقات يتسبب بالعديد من التعقيدات".

وأكمل: "في الماضي، لم نكن نهتم حتى بمقدار تكلفة نظام التعليق الأمامي، بينما اليوم علينا شراء قطعة الألمنيوم ومن ثم تصنيعها وحساب التكاليف إضافة إلى كمية الألمنيوم الزائدة، مع أسعار كل مكوّن يدخل في نظام التعليق، وألياف الكربون التي نشتريها لقصّها وتصنيعها..".

وأردف: "إنها عمليات معقدة جداً، إضافة إلى التحليلات المالية والهندسية وما نحتاج شراءه وفقاً لكميات دقيقة من الألمنيوم مقابل ما سينُتج لنا من الأداء في نهاية المطاف".

واسترسل: "العملية باتت صعبة جداً ومؤلمة؛ الإبداع لا يجب أن يتقيّد بوجود سقف إنفاق أو لا".

واستكمل: "لهذا السبب من المهم أن يلتزم الجميع بالكامل بسقف النفقات. لأن كل مبلغ مهما كان صغيراً، بات يصنع الفارق".

يشار إلى أن وولف صرح سابقاً بأن مرسيدس كانت لتجلب هيكلاً جديداً كاملاً لولا سقف النفقات.