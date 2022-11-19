وولف: تصفيات مرسيدس في أبوظبي "حصة للنسيان"

بعد 6 أيام من حصد مرسيدس ثنائية في سباق البرازيل تقدمها جورج راسل، عجزت مرسيدس عن منافسة ريد بُل وفيراري في المقدمة، لتُكمل التصفيات بفارق 6 أعشار من الثانية عن الصدارة.

وأحرز هاميلتون المركز الخامس على شبكة الانطلاق بفارق 3 أجزاء بالألف من الثانية أمام زميله راسل في المركز السادس، حيث أبرزت حلبة ياس مارينا نقاط ضعف سيارة دبليو13.

وضمن معرض حديثه عقب التصفيات، مزح وولف قائلًا: "سمعت بأن اليوم هو يوم المرحاض عالميًا، لذلك أرى بأن حصة اليوم هي حصة للإلقاء في المرحاض ونسيانها".

وأضاف: "لقد تراجعنا للخلف وتقدموا (فيراري) خطوة إلى الأمام. لقد اعتمدنا إعدادات عالية الارتكازية والسحب لتكون لدينا سيارة سباقات جيدة للغد، ولذلك كنا بطيئين جدًا على المقاطع المستقيمة. لم نحصل على أية أفضلية".

هذا وأوضح وولف بأن حلبة أبوظبي كان من المتوقع دومًا أن تشكّل تحديًا لسيارة مرسيدس بالنظر إلى خصائصها، وأن النجاح في إنترلاغوس لم يكن ليُترجم أبدًا لنتيجة أخرى جيدة هنا.

فقال: "علمنا دومًا أننا بحاجة للتحسن وألا نربط توقعاتنا حسب النتيجة التي حققناها في البرازيل".

وتابع: "حلبة إنترلاغوس ناسبتنا على نحوٍ مثالي، كل الأمور سارت حينها بسلاسة تامة، لكن الحلبة هنا كانت من بين الأسوأ بالنسبة لنا. ليس بشكل كارثي مثل الحلبات عالية السرعة، لكنها لم تكن مثالية ورأينا ذلك اليوم".