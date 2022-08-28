وولف: تصفيات مرسيدس "غير المقبولة" الأسوأ لي في 10 أعوام

بعد سباقٍ واحد من تحقيق جورج راسل قطب الانطلاق الأوّل في المجر، وجدت مرسيدس نفسها عاجزة عن إيجاد الأجوبة حيال افتقارها للأداء في سبا-فرانكورشان.

وضمن عطلة نهاية أسبوعٍ منحت فيها عقوبات المحرّكات لعددٍ من المتصدّرين مرسيدس فرصة أخرى للسعي وراء الفوز، أكمل لويس هاميلتون وراسل التصفيات في المركزين السابع والثامن تواليًا.

لكنّ مصدر القلق الأساسي كان حقيقة أنّ هاميلتون أبطأ بـ 1.838 ثانية من ماكس فيرشتابن صاحب الزمن الأسرع في التصفيات.

وقال وولف أنّ هذا التحوّل الدرامي في حظوظ مرسيدس منذ المجر لم يكن من السهل تقبّله.

وقال: "لا يُمكنك تحقيق قطب الانطلاق الأوّل قبل ثلاثة أسابيع، بالرغم من أنّ الظروف مختلفة وكذلك الحلبة، ومن ثمّ تكون على بُعد 1.8 ثانية في الجولة التالية. لذا هناك أمرٌ ما لا نفهمه مطلقًا".

وأضاف: "من الواضح أنّ ريد بُل في عالم لوحدها هنا، كون سيارة فيراري التالية كانت على بُعد ستّة أعشارٍ من الثانية، لكنّ ذلك ليس مصدر عزاء".

وأكمل: "هذه أسوأ حصّة تصفيات بالنسبة لي طوال 10 أعوام. وبصرف النظر عن المراكز التي سننطلق منها في السباق، فإنّ التحوّل الكبير بين الجولتين أمرٌ غير مقبولٍ منّا".

من جانبه قال هاميلتون: "لم أعتقد مطلقًا أنّنا سنكون متأخّرين بثانيتين. الوضع أسوأ بكثير ممّا اعتقدته. بالتأكيد ذلك غير منطقي، لكن هذا هو الوضع. حاولنا كلّ شيء. غيّرنا الإعدادات وفعلنا كلّ شيء نهاية هذا الأسبوع".