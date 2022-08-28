وولف: تصفيات مرسيدس "غير المقبولة" الأسوأ لي في 10 أعوام
وصف توتو وولف مدير فريق مرسيدس أداء فريقه في تصفيات جائزة بلجيكا الكبرى بـ "غير المقبولة"، وأنّها الأسوأ له في الفورمولا واحد طوال الأعوام العشرة الماضية.
بعد سباقٍ واحد من تحقيق جورج راسل قطب الانطلاق الأوّل في المجر، وجدت مرسيدس نفسها عاجزة عن إيجاد الأجوبة حيال افتقارها للأداء في سبا-فرانكورشان.
وضمن عطلة نهاية أسبوعٍ منحت فيها عقوبات المحرّكات لعددٍ من المتصدّرين مرسيدس فرصة أخرى للسعي وراء الفوز، أكمل لويس هاميلتون وراسل التصفيات في المركزين السابع والثامن تواليًا.
لكنّ مصدر القلق الأساسي كان حقيقة أنّ هاميلتون أبطأ بـ 1.838 ثانية من ماكس فيرشتابن صاحب الزمن الأسرع في التصفيات.
وقال وولف أنّ هذا التحوّل الدرامي في حظوظ مرسيدس منذ المجر لم يكن من السهل تقبّله.
وقال: "لا يُمكنك تحقيق قطب الانطلاق الأوّل قبل ثلاثة أسابيع، بالرغم من أنّ الظروف مختلفة وكذلك الحلبة، ومن ثمّ تكون على بُعد 1.8 ثانية في الجولة التالية. لذا هناك أمرٌ ما لا نفهمه مطلقًا".
وأضاف: "من الواضح أنّ ريد بُل في عالم لوحدها هنا، كون سيارة فيراري التالية كانت على بُعد ستّة أعشارٍ من الثانية، لكنّ ذلك ليس مصدر عزاء".
وأكمل: "هذه أسوأ حصّة تصفيات بالنسبة لي طوال 10 أعوام. وبصرف النظر عن المراكز التي سننطلق منها في السباق، فإنّ التحوّل الكبير بين الجولتين أمرٌ غير مقبولٍ منّا".
من جانبه قال هاميلتون: "لم أعتقد مطلقًا أنّنا سنكون متأخّرين بثانيتين. الوضع أسوأ بكثير ممّا اعتقدته. بالتأكيد ذلك غير منطقي، لكن هذا هو الوضع. حاولنا كلّ شيء. غيّرنا الإعدادات وفعلنا كلّ شيء نهاية هذا الأسبوع".
هاميلتون: لا يمكن لمرسيدس إلا "الضحك" على معاناة سيارتها في الفورمولا واحد
ألونسو يشعر بـ "الحذر" حيال الانطلاق من الصفّ الثاني في سبا بعد أخطاء كندا
أحدث الأخبار
ترتيب بطولة العالم للفورمولا واحد بعد جائزة بلجيكا الكبرى 2022
اقترب ماكس فيرشتابن وفريقه ريد بُل خطوة إضافيّة من لقبي السائقين والصانعين بعد أدائهما الباهر في بلجيكا بالتزامن مع تعثّرٍ جديد لفيراري التي كانت عاجزة عن الرد.
فيراري: عطل في نظام الاستشعار تسبّب في عقوبة إسراع لوكلير في خطّ الحظائر
كشفت فيراري عن أنّ عطلًا في أحد أنظمة استشعار سيارة شارل لوكلير بعد أن علق غلاف خوذة في قناة تهوية مكابح شارل لوكلير أدّى إلى العقوبة "غير الموفّقة" لإسراعه في خطّ الحظائر ضمن سباق جائزة بلجيكا الكبرى.
ألونسو: حادث بلجيكا كان خطأ هاميلتون
وضع فرناندو ألونسو الولم على لويس هاميلتون لقاء حادثهما في بداية سباق جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا واحد، لكنّه قلّل من شأن انتقاداته معتبرًا إيّاها "واقعة لفّة أولى".
لوكلير غير محبط من فيراري رغم النتيجة العكسية لمحاولة تسجيل أسرع لفة في سبا
قال شارل لوكلير أنه لا يشعر بأي إحباط من مسؤولي الاستراتيجية في فيراري على إثر قرار استدعائه للتوقف في مرحلة متأخرة من سباق بلجيكا، بالرُغم من إتيان ذلك بنتيجة عكسية في آخر لفتين.