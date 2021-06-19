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وولف: تصريح تأجيل قرار السائقين حتّى الشتاء جاء "لإسكات" الأسئلة المتواصلة

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ التعليقات التي أدلى بها أمسٍ الجمعة بشأن تأجيل اتّخاذ القرار بشأن السائق الثاني في صفوف الفريق لموسم 2022 حتّى الشتاء المقبل جاء لإسكات الأسئلة المتواصلة.

وولف: تصريح تأجيل قرار السائقين حتّى الشتاء جاء "لإسكات" الأسئلة المتواصلة

قال وولف خلال لقاء صحفي أنّه من الممكن أن يؤجّل أبطال العالم قرارهم بشأن الإبقاء على فالتيري بوتاس أو تعويضه بجورج راسل.

وعندما سُئل عن موعد اتّخاذ القرار بشأن السائق الثاني الذي سيُجاور لويس هاميلتون إن كان من المؤكّد بقاءه، قال وولف أنّ فريقه ليس في عجلة من أمره.

لكن بحديثه بعد تصفيات جائزة فرنسا الكبرى اليوم السبت، كشف وولف أنّه كان يمزح في الحقيقة.

وأشار النمساوي إلى أنّه اعتبر تلك وسيلة لإسكات السؤالات المتكرّرة بشأن هذا الموضوع.

وقال حيال ذلك: "أجل، كانت تصريحات مازحة. كون هذا السؤال يطرح كثيرًا".

فالتيري بوتاس، مرسيدس

فالتيري بوتاس، مرسيدس

تصوير: صور موتورسبورت

لكن بالرغم من أنّ وولف قد لن ينتظر حتّى الفترة الشتويّة، فإنّه أشار إلى أنّه لا يزال يرغب ببعض الوقت لاتّخاذ القرار كونه يحتاج للتوصّل إلى الخيار المناسب.

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وعندما سُئل عن سبب التأخير، في ظلّ معرفته بقدرات بوتاس وراسل الكاملة، قال وولف: "كلٌ منهما سائقٌ لا يزال بوسعه الحصول على مسيرة رائعة في الفورمولا واحد".

وأكمل: "أريد رؤية إمكانيّات فالتيري الكاملة هذا العام ومواصلة متابعة قيادة جورج في ويليامز والتعامل مع هذا الوضع".

ورحّب وولف بحقيقة عودة بوتاس إلى أدائه الجيّد في فرنسا بعد جولة أذربيجان الصعبة، حيث قال أنّ الكرة في ملعب الفنلندي للحفاظ على مقعده لموسم 2022.

وقال بخصوص ذلك: "أنا سعيدٌ للغاية، أعتقد بأنّه يتمتّع بسكينة جيّدة. خضنا محادثة جيّدة الأسبوع الماضي وهو يعلم أنّ كلّ شيء بين يديه".

وأكمل: "تلك أخبارٌ جيّدٌ لأنّه يتحكّم في مصيره ويقتصر الأمر على قيادة السيارة بأسرع ما يُمكنه".

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