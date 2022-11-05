وولف: تشويه السمعة من خرق سقف النفقات سيكون رادعًا كافيًا للفرق

أثار خرق ريد بُل لسقف نفقات موسم 2021 جدلًا كبيرًا داخل عالم الفورمولا واحد مؤخرًا، حيث انقسمت الآراء حول مدى قسوة العقوبات التي يفترض تطبيقها.

وقد تم تغريم العلامة النمساوية 7 ملايين دولار وخفض الوقت المسموح لها ضمن الاختبارات الانسيابية بنسبة 10 بالمئة لتجاوزها سقف النفقات بـ 1.8 مليون دولار العام الماضي.

وكان وولف هادئًا للغاية حيال العقوبة التي توصلت لها فيا، حيث اعترف في المكسيك أنه بينما تراها مرسيدس عقوبة ضعيفة للغاية، لكنها تتقبل شعور ريد بُل بأنها بالغة القسوة.

وبالحديث عن موقفه من المسألة، أوضح وولف أن الأمر الرئيسي الذي سيمنع الفرق من المخاطرة بتلك الخروقات في سقف النفقات هو الدعاية السيئة التي تجلبها مثل هذه التصرفات.

فقال: "بخلاف العقوبتين الرياضية والمالية، واللتين تنعكسان بطبيعة الحال في الواقع، فإن هنالك توابع كبيرة في جانب السمعة".

وأضاف: "ولذلك أعتقد بأن لا فريق سيجرؤ على تجاوز ذلك الخط مجددًا، كونك لا تريد جرّ شركائك وفريقك إلى تلك المساحة".

وتابع: "نحن نعيش في عالم من الشفافية والتوافق، يجب أن تكون هنالك قوانين تحكم كل شيء، والرياضة بحاجة لذلك. بالنسبة للرياضة ككل، ما حدث كان إنجازًا لكامل العملية المحيطة بتلك القوانين".