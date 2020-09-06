وولف تحدث إلى هورنر حول تعليقاته بشأن تفضيل مرسيدس لهاميلتون

يتصدر هاميلتون حاليًا ترتيب البطولة بفارق 47 نقطة أمام ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل، بينما يتواجد سائق مرسديس الآخر فالتيري بوتاس على بُعد 50 نقطة من الصدارة.

وسيعادل هاميلتون الرقم القياسي لمايكل شوماخر لعدد الألقاب إذا ما أحرز لقبه السابع هذا الموسم، كما سيكسر رقم شوماخر لأكثر عدد ألقاب مع فريق واحد، حيث سيكون ذلك اللقب السادس للفهد الأسمر مع مرسيدس.

وقال هورنر يوم الجمعة الماضية على هامش جائزة إيطاليا الكبرى أنّه "من الواضح بأن مرسيدس تفضّل لويس"، مُشيرًا إلى القرارات الاستراتيجية للفريق الألماني حيال مراكز سيارتيها.

وقال هورنر: "لماذا لم يضعوا بوتاس ضمن استراتيجية التوقفين في سبا على سبيل المثال؟. حيث كان ذلك ليمنحه الفرصة لتحقيق الفوز بالسباق".

وأضاف: "المشكلة أنّ كل الموارد والدعم موجّهون نحو لويس هذا العام في موسمه لكسر ومعادلة الأرقام القياسية. والواقع بالنسبة لفالتيري أنّه ولو لم يتأهّل في الأمام، فليس لديه فرصة للفوز".

وعند سؤاله عن تعليقات هورنر عقب تصفيات أمس السبت في مونزا، كشف وولف أنّه تحدث إلى هورنر ليوضّح موقف مرسيدس بالمساواة في المعاملة بين سائقيها.

فقال: "لقد تحدثت معه حيال ذلك. وقال «لماذا لم تستدعِ فالتيري للتوقف مرة ثانية؟» فقلت له لو كنا نعلم بأنّ استراتيجية التوقفين ستكون أسرع، كنا لنستدعي لويس كذلك".

وتابع: "بالنظر إلى الوراء، استراتيجية التوقفين أفضل، لكنّنا لم نرغب بخسارة مركزنا في مواجهة ماكس، كونه لم يكن من الواضح ما إذا كنا سنتغلّب عليه على الحلبة. وطرحت ذات السؤال عليه، لماذا لم تستدعوا ماكس للتوقف مرة ثانية؟ وكنتم لتتغلبون علينا. فقال «حسنًا، لم نكن متأكدين بأنّنا سنكون قادرين على تجاوز ريكاردو». حسنًا، ها هو الوضع، إنّه ذات الموقف تحديدًا".

واختتم: "ليس هنالك تفضيل لسائق على الآخر، أو منح أولوية أكبر لأحدهما. دومًا ما مارسنا هذه اللعبة بشكل مفتوح ومع شفافية وإنصاف. وهكذا سنواصل".