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وولف: تجب حماية فرق الفورمولا واحد من "أنفسها" فيما يتعلق بمسألة الارتدادات

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنه تجب حماية فرق الفورمولا واحد من "أنفسها" عبر تدخّل "فيا" لحل مشكلة الارتدادات.

وولف: تجب حماية فرق الفورمولا واحد من "أنفسها" فيما يتعلق بمسألة الارتدادات

أصدرت "فيا" يوم الخميس الماضي توجيهًا تقنيًا يخصّ نيّتها تطبيق "مستويات مقبولة من التسارع العمودي" على أسس متعلقة بالسلامة.

وسيجبر ذلك التغيير على الأرجح مرسيدس على أن تزيد ارتفاع سيارتها عن الأرض في بعض الحلبات على الأقل، ما سيقابله تضحية في الأداء.

وقد رحّب وولف بتلك المبادرة كطريقة لإجبار الفرق على ضمان أن تعالج المشكلة وتحمي سائقيها من إصابات الظهر المحتملة عوضًا عن التركيز فقط على مواقعها التنافسية.

فقال: "أعتقد أننا في الفورمولا واحد بحاجة في بعض الأحيان إلى أن تتم حمايتنا من أنفسنا".

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وأضاف: "الجميع يلاحق الأداء. وعلى غرار عدم تحبيذ العديد من الفرق لسقف النفقات، ومحاولتها محاربته، أو محاربة القوانين التي يرون بأنها غير مثمرة لحظوظها، الآن لدينا وضع كذلك بأن تصميم السيارات يجلب من جديد التأثيرات الأرضية".

وتابع: "وعلى غرار السيارات من حقبتي الثمانينات والتسعينات، فإن السيارات الحالية تعاني من الارتدادات وبدرجة أعلى أو أقل مع بعض الفرق. لكن في الواقع، هنالك مشكلة صحية مع السائقين".

وأكمل: "وعليه لا يمكننا ترك المسألة هكذا للفرق لتقرر مصيرها. كما يمكننا بالفعل رؤية أن السائقين الذين كانوا يتحدثون بكثرة عن الألم وضعف الرؤية، باتوا فجأة صامتين أو أقل حديثًا عن ذلك".

واختتم: "وهذا يُظهر أنه تجب حماية كل الفرق من أنفسها عبر تغيير القوانين".

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