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فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

وولف: بياستري ولوكلير سريعان جداً رغم أنهما "كانا يقتلان" إطاراتهما في باكو

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن أمام السهام الفضية الكثير لتعلمه من مجريات جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد، قبل تطبيق ذلك في سنغافورة.

خلدون يونس
خلدون يونس
جورج راسل،مرسيدس وأوسكار بياستري، مكلارين وشارل لوكلير، فيراري

جورج راسل،مرسيدس وأوسكار بياستري، مكلارين وشارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: دوم رومني / صور لات

رغم انطلاق لويس هاميلتون من خط الحظائر في سباق باكو، لكن كلا سائقي مرسيدس سجلا النقاط.

وأكمل بطل العالم سبع مرات، سباقه بالمركز التاسع، بينما ورث جورج راسل آخر مراكز منصة التتويج مستفيداً من الحادثة التي جمعت سيرجيو بيريز وكارلوس ساينز أمامه، ودمّرت سباق كل منهما.

واعترف وولف أن مرسيدس لم تتوقع منصة تتويج في باكو، لكنه شدد على ضرورة تعلم الدرس مما جرى.

فقال: "بصراحة، لم نتوقع الوصول لمنصة التتويج".

وأكمل: "لقد نافس سائقانا طوال السباق. اعتقدنا أن الإطارات ستنتهي في مرحلة ما، لكنها صمدت".

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وأردف: "تعلمنا الكثير من السباق. المسألة تتعلق بأسلوب القيادة للسائق وكيفية إدارة الإطارات والسباق".

وتابع: "على سبيل المثال، كان بياستري ولوكلير أكثر سرعة بكثير منا، رغم أنهما كانا ’يقتلان’ إطاراتهما. ذلك أمر لسنا قادرين على القيام بمثله".

واختتم: "لكن على أية حال، ما زال هناك الكثير من الأمور التي يجب علينا تعلمه من هذا السباق، وسنقوم بتطبيقها في سنغافورة".

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