وولف: بوتاس يتلقّى "دعمًا غير مشروط" من الجميع في مرسيدس

تحدث بوتاس يوم الخميس على هامش جائزة أبوظبي الكبرى عن حاجته لأن يقوم "بعمل أفضل" بعد سلسلة التأديات المحبطة التي شهدت معاناته من أجل مُجاراة سيارة مرسيدس الأخرى.

وقد اقتنص هاميلتون لقبه السابع في الفورمولا واحد في جائزة تركيا الكبرى، كما فاز بـ 11 سباقًا مقابل اثنين لبوتاس هذا الموسم، ليتقدم بأكثر من 100 نقطة في صدارة ترتيب السائقين.

وتغيّب البريطاني عن جائزة الصخير الكبرى بعد إصابته بفيروس كورونا، لكنّ بديله جورج راسل كان قادرًا على التفوّق أمام بوتاس لمعظم فترة السباق، وكان على الأرجح ليحقق الفوز لولا تخبّط وقفة الصيانة والانثقاب الذي تعرض له في وقت متأخر.

وأحيانًا ما تحدث وولف عن الصلابة الذهنية التي يتمتع بها بوتاس، مُشيرًا إلى أنّها إحدى أكبر نقاط قوته.

لكنّه اعترف بالمقابل أنّ خسارة اللقب لصالح هاميلتون مرة أخرى سيكون لها تأثيرها على بوتاس، حيث شدّد على دعم مرسيدس الكامل للفنلندي من أجل مساعدته على العودة.

فقال: "لديه شخصية قوية ومرنة في ذات الوقت. خسارة لقب ليست أمرًا يسهُل تقبّله وليس من المتوقع أن تكون كذلك".

وأضاف: "لكنّه يحظى بدعم غير مشروط داخل الفريق، وأعتقد أنّ ذلك عامًا تلو الآخر يجعله أكثر تعطّشًا للفوز".

وتابع: "الفوز في مواجهة أفضل سائق حاليًا قد يمثّل على الأرجح أكبر إرضاء قد يحصل عليه سائق السباقات. لكنّ ذلك يكون منهكًا، وهذا متوقّع".

في المقابل، أوضح وولف أن كامل عائلة مرسيدس في الفورمولا واحد كانت حاضرة لدعم بوتاس واحتضانه من أجل المساعدة على تحسين تأدياته.

فقال: "جميعنا، وليس أنا فقط، يتلقى منا ذلك الدعم غير المشروط. أعتقد أنّه قادر على النهوض من جديد، ولديه العائلة التي تساعده على ذلك، ومن ثم زملائه، جميعنا".