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وولف: بوتاس لن يفقد مقعده في مرسيدس لموسم 2021 لصالح راسل

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وولف: بوتاس لن يفقد مقعده في مرسيدس لموسم 2021 لصالح راسل

وضع توتو وولف مدير فريق مرسيدس حدًا للشائعات التي أشارت إلى تسريع انتقال جورج راسل إلى صفوف الحظيرة الألمانيّة لموسم 2021 من خلال تأكيدٍ رسمي لحفاظ فالتيري بوتاس على مقعده.

على إثر الأداء المدهش لراسل نهاية الأسبوع الماضي ضمن جائزة الصخير الكبرى، انطلقت الشائعات بشأن إمكانيّة تسريع مرسيدس مبادلة تشهد عودة بوتاس إلى ويليامز مقابل ترقية البريطاني إلى صفوف مرسيدس.

لكنّ وولف شدّد على وفائه لبوتاس، وأوضح أنّ فرصة راسل ستحين في المستقبل.

وقال حينها: "سيتواجد في سيارتنا. أنا أؤكّد ذلك الآن، لدينا عقدٌ مع فالتيري".

وأضاف: "سيتسابق لصالحنا العام المقبل. تحتاج لضربة موجعة كي أصل إلى درجة فقدان وفائي. أنا وفيّ لسائقَيّ الحاليين".

وأردف: "بذات الشكل فإنّني وفيٌ لناشئينا كذلك. قام جورج بعملٍ مدهش نهاية الأسبوع الماضي. يستحقّ التواجد في سيارة رائعة يومًام ا. لديه عقدٌ مع ويليامز لعامٍ آخر".

وأكمل: "كانوا مرنين للغاية للسماح لنا بالاستعانة بجورج، ستأخذ الأمور مجراها لكن بهدوء وبشكلٍ مُحكم".

واعترف وولف أنّ بوتاس تواجد في موقفٍ صعب بعد عطلة نهاية أسبوع الصخير، حيث لم يكن لراسل أيّ شيء ليخسره وترك انطباعًا ضخمًا ضمن مشاركته العابرة.

وقال وولف: "يُمكنني تفهّم وضع فالتيري لأنّ لديه هذا الزميل السريع الذي حقّق سبعة ألقاب عالميّة، وقدّم فالتيري تأديات قويّة حقًا".

وأضاف: "فاز بالسباق الأوّل في النمسا وحقّق قطب الانطلاق الأوّل في العديد من المناسبات، وكان من المفترض أن يفوز بالمزيد من السباقات لولا الأعلام الحمراء وثقوب الإطارات".

وأردف: "خسر مجدّدًا وعندما يكون الحظّ العاثر جزءًا من موسمك السيّئ فإنّ الشعور يكون محبطًا، وأعتقد بأنّ السائقين يشعرون حينها أنّ كلّ شيء يُعاكسهم".

وأكمل: "تمحورت نهاية الأسبوع الماضي حول جورج. لم يكن له شيء ليخسره، بينما لم يكن لفالتيري أيّ شيء ليكسبه".

ثمّ تابع: "تحدّثنا حيال ذلك، وكان حوارًا ذكيًا بيننا. لم تكن لحظة تفطّن عجيبة، لكن بوسعي إدراك وضعه، لذا قرّرنا الحديث إلى بعضنا أكثر".

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