وولف: بوتاس كان ليستحق البقاء ضمن صفوف مرسيدس لموسم 2022

بوتاس، الذي بدا أنه سيتم استبداله بسائق ويليامز الحالي جورج راسل للموسم المقبل، أعلن اليوم الاثنين أنه سينتقل إلى فريق ألفا روميو ضمن عقد لعدة مواسم.

وتعقيباً على الوقت الذي أمضياه معاً، أثنى وولف على مساهمة الفنلندي خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه قدم ما يكفي للفريق كي يكون مسروراً بالإبقاء على خدماته.

فقال: "لم تكن عملية الاختيار سهلة على الإطلاق بالنسبة لنا. لقد قام فالتيري بعمل رائع طوال المواسم الخمسة تلك، وكانت مساهمته أساسية في نجاحاتنا وتقدمنا".

واسترسل: "معاً إلى جانب لويس، قام ببناء معيار حقيقي للشراكة بين زميلي الفريق الواحد في هذه الرياضة، وذلك كان سلاحاً لا يقدر بثمن في معاركنا على الألقاب وما حققناه من نجاحات غير مسبوقة".

وتابع: "كان وبكل تأكيد يستحق البقاء ضمن صفوف الفريق، وأنا مسرور لأنه تمكن من اختيار تحدٍ مثير للغاية مع فريق ألفا روميو الموسم المقبل ليواصل مسيرته المهنية في قمة هذه الرياضة. عندما يأتي الوقت المناسب، سيغادرنا مع محبته الكبيرة في قلوب جميع أفراد طاقم العمل، وسيبقى جزءاً من عائلة مرسيدس إلى الأبد".

أحرز بوتاس الفوز في تسعة سباقات وحقق قطب الانطلاق الأول 17 مرة لصالح مرسيدس منذ الانضمام إلى الفريق كبديل عن نيكو روزبرغ بطل العالم المعتزل، منذ بداية موسم 2017.

وبالرغم من عدم منافسته على اللقب بشكل مباشر في مواجهة زميله هاميلتون خلال هذه الفترة، لكنه صرّح مراراً بأنه قدم كل ما بوسعه وليس لديه ما يندم عليه.

حيث قال الفنلندي: "عندما أنظر إلى مشاركاتي مع مرسيدس، فإنني أريد القول بأنّني اعتصرتُ كل قطرة ممكنة من أية فرصة سانحة، ولم أترك شيئاً إلا وجربته؛ أردتُ ضمان إنهاء فترتي مع الفريق معاً كأبطال".

وأكمل: "كانت فرصة نادرة وتحدياً رائعاً أن أعمل إلى جانب لويس، كما أن التناغم ضمن علاقتنا لعب دوراً كبيراً في ألقاب المصنعين التي حققناها سوية كزميلين".

وتابع: "في وقت لاحق من هذا الموسم، سيأتي وقت الوداع. لكن ليس الآن، أود تقديم الشكر إلى توتو والفريق على الاحترام الذي أظهروه في التعامل مع القرار الذي اتخذناه سوية".

وأردف: "أنا مسرور حقاً بانتقالي إلى تحدٍ جديد مع ألفا روميو، العلامة العريقة، وكذلك بحصولي على فرصة المساعدة في قيادة الفريق إلى الأمام".

واختتم: "أنا متعطش أكثر من أي وقت مضى لتحقيق النتائج، وعندما يأتي الوقت المناسب، الانتصارات كذلك. لكن الآن هدفي واضح: هجوم كامل مع مرسيدس، حتى الجولة الأخيرة في أبوظبي".