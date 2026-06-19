أصبح لويس هاميلتون أحد أبرز المرشحين للفوز ببطولة العالم لعام 2026 بعد تحقيقه ثلاث منصات تتويج متتالية في كندا وموناكو وبرشلونة.

وتمكن بطل العالم سبع مرات، الذي أنهى سباقي كندا وموناكو في المركز الثاني، من تحقيق أول انتصار له مع فيراري في جائزة برشلونة-كتالونيا الكبرى.

وبعد انسحاب متصدر البطولة أندريا كيمي أنتونيللي من السباق بسبب مشكلة تقنية، نجح هاميلتون في تقليص الفارق إلى 41 نقطة.

وساعدت قوانين وحدات الطاقة الجديدة هاميلتون على استعادة أفضل مستوياته، في حين جعلت التحديثات الأخيرة التي جلبتها فيراري الفريق الإيطالي أقرب من أي وقت مضى إلى مرسيدس.

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وعندما سُئل توتو وولف عما إذا كان سيستمتع بخوض معركة اللقب ضد هاميلتون هذا الموسم، أجاب قائلًا: "لا أريد أن أنافسه على البطولة. لأنني أعرف جيدًا ما هو قادر على فعله".

وأضاف: "عندما يشتم رائحة الفوز، يبدأ الهجوم، وعندها يصبح من الصعب جدًا إيقافه".

وعندما سُئل عما إذا كان هاميلتون دخل بالفعل في معركة اللقب، قدم وولف إجابة واضحة قائلًا: "نعم، بالتأكيد".

وأكمل: "ما زلنا في مرحلة مبكرة جدًا من الموسم. الفارق يبلغ 41 نقطة، وقد رأيتم أن الانسحاب من سباق واحد يمكن أن يكلفك 25 نقطة. لذلك لا نملك رفاهية عدم إنهاء السباقات".