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أكد توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن الفريق يجد صعوبة في فهم السبب وراء تراجع أدائه في ماليزيا.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: هيكتور فيفاس

جاء أداء مرسيدس في تصفيات جائزة ماليزيا الكبرى دون التوقعات، حيث تمكنت ريد بُل مع ماكس فيرستابن في تحقيق البول بوزيشن أمام لويس هاميلتون سائق فيراري.

وفي الوقت الذي تأهل فيه كيمي أنتونيللي في المركز الرابع وجورج راسل في المركز الثامن، فوجئ مدير فريق مرسيدس توتو وولف بالتراجع في الأداء مقارنة بيوم الجمعة.

وأشار وولف إلى أن الفريق واجه يوم الجمعة سلوكيات في السيارة لم يختبرها من قبل خلال الموسم، مضيفًا أن الطقس الحار واختلاف خصائص الأسفلت لعبا دورًا أيضًا.

حيث قال: "من الصعب جدًا فهم الأمر. يوم الجمعة، فوجئنا إلى حد ما بسلوكيات في السيارة لم نشاهدها طوال العام. وفي الوقت نفسه، كنا نتعامل مع الحرارة ونوع مختلف من الأسفلت".

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وأضاف: "بصراحة، بدت السيارة جيدة جدًا هذا الصباح. اعتقدنا أننا أحرزنا تقدمًا في فهم السيارة - على الأقل مع كيمي. لكن في التصفيات، عدنا إلى حد ما إلى الصورة التي رأيناها من قبل: كنا نفتقر إلى الأداء".

كما تحسّر وولف على إلغاء زمن لفة كيمي أنتونيللي بسبب تجاوزه حدود الحلبة خلال القسم الثاني من التصفيات.

فقال: "نعم، لم يكن الأمر جيدًا. خسارة مجموعة من الإطارات في حصة تصفيات تكون فيها المنافسة متقاربة جدًا - ونحن نعاني فيها أصلًا من أفضلية أقل - ليست مثالية".

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