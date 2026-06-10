يركز فريق مرسيدس، الذي فرض تفوقه على منافسيه خلال أول ست جولات من موسم 2026، على مواصلة هذا النجاح في برشلونة.

فبعد فوز جورج راسل بافتتاحية الموسم، جاءت الانتصارات الخمسة التالية جميعها عبر كيمي أنتونيللي، الذي حقق أيضًا خمس مرات متتالية البول بوزيشن وخمسة انتصارات، ليصبح الفريق أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة.

ومع ذلك، يرى توتو وولف مدير الفريق أنه لا يزال من المبكر استخلاص استنتاجات قاطعة رغم هذه الهيمنة الأخيرة.

وأوضح وولف إن حلبة برشلونة-كاتالونيا ستكون اختبارًا مهمًا لمعرفة مدى التقدم الذي أحرزه الفريق منذ تجارب ما قبل الموسم.

حيث قال: "برشلونة حلبة تقليدية أكثر، ولذلك فهي تعكس المستوى الحقيقي للسيارة وتختبرها من جميع الجوانب."

وأضاف: "تضم مقطعًا مستقيمًا طويلًا، بالإضافة إلى مزيج من المنعطفات السريعة والمتوسطة والبطيئة. لذلك، وبعد موناكو، ستمنحنا فرصة أفضل لتقييم أدائنا الحقيقي".

Watch: اف1 في أسبوع: أنتونيللي لا يُقهر في موناكو، استراتيجيات فيراري، حوادث وعقوبات بالجملة وصدمة لـ راسل

وتابع: "ستكون هذه أول عطلة نهاية أسبوع يمكننا خلالها فهم التحديثات الأخيرة التي جلبناها بصورة أفضل ومعرفة موقعنا الحقيقي مقارنة ببقية الفرق. علينا أن نفهم كيف ستتفاعل السيارة مع الظروف المختلفة، ومدى ما استطعنا إظهاره من إمكانيات الحزمة الحالية. وحتى ذلك الحين، يجب أن نكون حذرين في إطلاق الأحكام المبكرة استنادًا إلى نتائج السباقات الأخيرة".

كما تطرق وولف إلى وضع سائقي الفريق، مؤكدًا أنه يدرك حجم الثقة التي اكتسبها متصدر البطولة كيمي أنتونيللي، لكنه يرى أيضًا أن جورج راسل يمتلك المقومات اللازمة للعودة بقوة.

فقال: "من الطبيعي أن يغادر كيمي موناكو وهو يتمتع بقدر كبير من الثقة. لكن تركيزنا الأساسي يجب أن يكون على البناء على هذا الزخم ومواصلة تقديم أفضل ما لدينا في برشلونة".

وأكمل: "بالنسبة لجورج، لم تسر الأمور كما كان مخططًا لها خلال السباقات الأخيرة، لكن هذا جزء من المنافسة. إنه سائق قوي للغاية من الناحية الذهنية، ونحن نعرف جيدًا المستوى الذي يستطيع تقديمه، كما أنه محاط بالأشخاص المناسبين".

واختتم: "هدفنا بسيط للغاية: إعادة ضبط كل شيء، والتركيز على عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، ومساعدته على استعادة مستواه".