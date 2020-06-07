وولف: انتقادات هاميلتون المناهضة للعنصرية "أمر إيجابي" للفورمولا واحد

نشر هاميلتون بعض الرسائل القوية على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة مؤكداً أن "الغضب تملّكه" حيال الأحداث الأخيرة التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية بعد جريمة مقتل جورج فلويد.

وكشف وولف أنه شهد الممارسات العنصرية منذ صغره، لكنه يرى أن تجربة هاميلتون أكبر وأعمق من تجربته.

فقال: "كنتُ محظوظاً بنشأتي في منزل من جنسيات مختلفة، كما عشتُ مع عائلة يهودية لفترة طويلة عندما كانت عائلتي تواجه أوقاتاً صعبة، وشهدتُ كيف يكون التمييز العنصري منذ طفولتي المبكّرة".

وأكمل: "أعتقد أننا جميعاً نمتلك القدرة على التغيير، وفي بعض الأحيان يحتاج الوضع إلى مثل ما حصل منذ بضعة أيام في الولايات المتحدة الأمريكية لإطلاق تلك الموجة الهائلة من الدعم لأية أقليّة من الأقليات".

وتابع: "أعتقد أنه من الجيد أن يتكلم نجم كبير مثل هاميلتون عن المسألة، في رياضةٍ يُهيمن عليها بشكل كبير ذوو البشرة البيضاء".

واستكمل: "نحن كفريق نشجّع على التنوّع. ونختار الموظفين وفق معيارٍ واحد ألا وهو الأداء، ولا نهتم بالأصل العرقي أو الثقافي أو الديني".

وأردف: "أعتقد أننا جميعاً قادرون على إحداث تغيير، كل واحدٍ منا يجب أن يكون جزءاً من الحراك لإيقاف تلك الممارسات".

بالمقابل، أوضح وولف كذلك أنه تعلم الكثير حيال التفرقة العنصرية من هاميلتون، حيث يستذكر محادثة بينهما بهذا الخصوص.

فقال: "سأل سؤالاً في أحد المرات: ’هل فكرتَ مرة بشكل متواصل أنك أبيض البشرة؟’، وأجبتُ: ’كلا في الحقيقة، لم أفكر بهذا من قبل’".

وأكمل: "’قال: ’حسناً، كما تعلم، عليّ التفكير في ذلك (أنني ببشرة سوداء) كل يوم لأنّي اضطررتُ أن أكون على دراية بذلك’".

واختتم وولف: "لذا أعتقد أنه من الصعب بالنسبة لنا أن نفهم هذا الإحساس، ولذلك أنا مسرور وأدعمُ موقفه (هاميلتون) بالتكلم عالياً وبصراحة. إنه أحد السفراء لهذه الرياضة، وأعتقد أن هذا أمر جيد".