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وولف: الهزيمة أمام ريد بُل في أبوظبي بمثابة "عقاب معتدل" لمرسيدس

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وولف: الهزيمة أمام ريد بُل في أبوظبي بمثابة "عقاب معتدل" لمرسيدس

قال توتو وولف أنّ هزيمة مرسيدس أمام ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل في الجولة الختامية لموسم 2020 في أبوظبي مثّلت "عقابًا معتدلًا" للفريق.

حصدت مرسيدس اللقب الثنائي السابع على التوالي في البطولة هذا الموسم، حيث حققت 13 فوزًا من أصل 17 سباقًا.

وكان الفريق يلاحق فوزه السابع على التوالي على حلبة ياس مارينا، لكنّه عانى من أجل مُجاراة وتيرة فيرشتابن على متن سيارة ريد بُل، حيث هيمن الهولندي على السباق منطلقًا من المركز الأول.

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وحقق فيرشتابن فوزًا ساحقًا في نهاية المطاف بفارق تجاوز الـ 15 ثانية أمام فالتيري بوتاس ولويس هاميلتون الذين أكملا السباق بالمركزين الثاني والثالث تواليًا لصالح مرسيدس.

وشعر وولف مدير فريق مرسيدس بأنّ سيارتي ريد بُل كانتا ببساطة "أسرع منا" على مدار نهاية الأسبوع في أبوظبي، كما خشي بأنّ أليكسندر ألبون زميل فيرشتابن كان ليتجاوز هاميلتون للمركز الثالث في المراحل الختامية من السباق.

فقال: "بوسعكم رؤية أنّ الجميع لديهم نقاط ضعف، ولم نكن في أفضل حالاتنا نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف: "تلك حقيقة بسيطة. ريد بُل فازت باستحقاق. وكان بمقدوركم رؤية أنّ ألبون كذلك خاض سباقًا جيّدًا للغاية، لذلك فهم يملكون سيارة سباق جيّدة جدًا، واليوم برهان على أنّها عندما تتواجد في المكان المناسب، كلا السائقين يقوم بعمل جيّد بالفعل".

وتابع: "ربما كانت وتيرة ألبون أسرع منا عند نهاية السباق. وكان ليتقدم علينا، وكان الوضع ليزداد سوءًا بالنسبة لنا".

وأكمل: " نغادر ذلك السباق مع عقاب معتدل. لم تكن عطلة نهاية أسبوع رائعة بالنسبة لنا. لقد كنا مع سيارة لم تخذلنا قط طوال العام، ربما بخلاف نهاية الأسبوع الختامية".

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في المقابل، شرح وولف أنّ بوتاس وهاميلتون أضطرّا لإدارة إطاراتهما بعدما دفعتهما سيارة الأمان لانتقال مبكر إلى إطارات هارد التي لم تكن مرسيدس واثقة بأنها ستصمد حتى النهاية.

فقال: "فالتيري ولويس كانا يُديرا إطاراتهما كثيرًا، كونه لم يكن من الواضح بأنّ تركيبة هارد ستصمد حتى النهاية، وكانت هنالك وتيرة إضافية لديهما".

واختتم: "كانت لدينا سيارة جيّدة يوم الجمعة، ولكن ليست جيّدة يوم السبت. جرّبنا العديد من الأمور، أضعفنا القسم الخلفي قليلًا، ولكن لا شيء من ذلك ساعد. أعتقد بأنّنا أخفقنا في ذلك بطريقة ما".

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