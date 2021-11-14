وولف: "المنطق" كان غائبًا في عمليّة إقصاء هاميلتون

فقد هاميلتون مركز الانطلاق الأوّل في التجارب التأهيليّة يوم الجمعة ضمن جائزة اليابان الكبرى بعد اكتشاف أنّ نظام "دي آر اس" على سيارته ينفتح بـ 0.2 ملم أكثر من القدر الذي تسمح به القوانين.

ولم تكن مرسيدس قادرة على إطلاق تحقيق مفصّل حول سبب وقوع المشكلة، لكنّها تعتقد بأنّ بعض الضرر هو الذي أدّى إلى المشكلة.

وأوضح وولف أنّه يُسمح في السابق للفرق بتصليح المكوّنات المكسورة على سياراتها في خطّ الحظائر المغلق في حال بروز مشكلة قد تُمثّل خرقًا للقوانين.

لكنّه قال أنّه لسببٍ ما فقد رفض القسم التقنيّ في "فيا" السماح لمرسيدس بمعالجة ضرر النظام بعد الحصّة، عوضًا عن ذلك تمّ نقل المسألة مباشرة إلى المراقين وهو ما تسبّب في بروتوكولٍ جديد.

وقال النمساوي: "لا أريد الحديث عن أشخاص معيّنين، لأنّ الجميع يُحاول تقديم أفضل عملٍ ممكن في دوره، لكنّ شيئًا ما سارت على عكس المعتاد في الـ 24 ساعة الأخيرة".

وأردف: "كان ذلك إمّا بسبب ضغط بعض أصحاب المصالح الآخرين، أو شيء ما. لأنّه إن اختلفت طريقة العمل الآن فربّما عليك اتّباع ذات المقاربة الصارمة مع الآخرين كذلك".

وأكمل: "يُمكنني أن أخبركم أنّنا سنتطرّق إلى كلّ مكوّنٍ وشريط يسقط عن سيارة في السباقات المقبلة وسنطرح الأسئلة".

وأوضح وولف أنّ طريقة العمل السابقة في الفورمولا واحد لا يجب أن تبقى مقبولة الآن بناءً على واقعة هاميلتون.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّه كان هناك اتّفاق نبلاء بشكلٍ ما، إن كان هناك أصل اتّفاق نبلاء في الفورمولا واحد لأنّه لا يوجد نبلاء، لكنّ هكذا اتّفاق لم يعد ساريًا بعد الآن".

وأكمل: "ليس لديك أيّ مرونة على صعيد تصليح المكوّنات على السيارة. في حال انكسر فقد انكسر ولا يُمكنك لمسه. وهكذا ستسير الأمور هذا العام".

وقال وولف أنّ ما حدث يُزعجه على وجه الخصوص لأنّه سُمح لريد بُل بتصليح أجنحتها المكسورة في المكسيك عند اكتشاف وجود مشاكل فيها.

وقال النمساوي: "شاهدنا ذلك مع ريد بُل نهاية الأسبوع الماضي في المكسيك. أردنا أن نترك لهم جناح لويس كي يقطعوه إلى 1000 جزء. لم يُسمح لنا بالنظر غلى الجناح لأنّه كان قد تضرّر خلال حصّة التصفيات ولم تكن أيّ من هذه الحجج قائمة".

واختتم بالقول: "كان هناك منطقٌ في السابق حيال هذه المسائل. لكنّ الأمر يتمحور حول النقاط في القوانين. لذا عليك احترام ذلك".