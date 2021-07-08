وولف: المعركة الحالية في مواجهة ريد بُل لن تزيد مرسيدس إلا قوةً

أحرزت ريد بُل الفوز بآخر خمسة سباقات في الموسم الحالي للفورمولا واحد، لتتصدر بطولتي السائقين والصانعين.

وبات ماكس فيرشتابن يهيمن على صدارة الترتيب العام بفارق 32 نقطة أمام لويس هاميلتون، بينما أصبح الفارق أمام مرسيدس 44 نقطة، وذلك بعد الفوز في جائزة النمسا الكبرى.

وعانت مرسيدس لمجاراة أداء ريد بُل خلال السباقات الأخيرة، ما دفع هاميلتون للمطالبة بتحديث السيارة على أمل البقاء ضمن معركة اللقب، وتحقيق لقبه الثامن.

وستصل آخر التحديثات المقررة للموسم الحالي، إلى سيارة مرسيدس في جائزة بريطانيا الكبرى، وستكون حاسمة للفريق الذي يأمل بغلق الفارق خلف العلامة النمساوية.

وأوضح وولف أن المعركة مع ريد بُل تمثل "تجربة ممتعة" لمرسيدس التي أحرزت جميع ألقاب حقبة المحركات الهجينة الحالية حتى الآن منذ بدايتها في 2014. وأن الفريق يزداد قوة بسببها.

فقال: "لدينا ذهنية رائعة في فريقنا، وقيم العمل التي نتمتع بها تمثل نظاماً مناعياً لنا كفريق".

وأكمل: "النظام المناعي يعني أنك بحاجة إلى التصرف عند حصول أمر ما سيء، وبعد سبعة ألقاب متتالية، بتنا في خضمّ معركة قاسية حالياً في مواجهة جميع الصعاب".

وتابع: "لن أقول أن ’ممتعة’ هي الكلمة الصحيحة لوصفها، لكنها تجربة جديدة تجعلنا أكثر قوة على المدى البعيد".

واسترسل: "كل يوم تجربة تعلم جديدة، وكل يوم يجعلنا أكثر قوة، حتى بالرغم من الجولات الصعبة المتتالية".

واستكمل: "أعتقد أننا في المستقبل وبعد عدة سنوات، سننظر إلى وضعنا الحالي ونقول: ’كان هذا ضرورياً’".

بالمقابل، أشار وولف إلى أن مرسيدس لن تحيدَ عن خططها فيما يتعلق بعملية تطوير سيارة الموسم المقبل نظراً للأهمية الكبيرة التي ستحملها قوانين 2022، والتي ستعني بداية لحقبة جديدة.

لكن ومع إكمال تسع سباقات فقط من أصل الـ 23 لهذا الموسم، شدّد وولف على ضرورة عدم الوقوع في فخ "الذعر" حيال معركة اللقب، نظراً لأن قسماً كبيراً من الموسم لم يكتمل بعد.

فقال: "حاولنا طوال تلك المواسم الحفاظ على تواضعنا وعدم الانسياق وراء الأداء القوي، والآن علينا أن نقوم بالأمر المعاكس".

وتابع: "لن نستسلم في هذه المرحلة من الموسم. لن نستسلم في أية مرحلة من الموسم حتى يصبح الفوز بالبطولة مستحيلاً حسابياً".

واختتم: "لذا، علينا أن نحافظ على التفاؤل بدلاً من التشاؤم كما كنا نفعل في الماضي. وهناك أمور إيجابية يمكن استخلاصها حتى من جولات صعبة كهذه".