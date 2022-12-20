وولف: المعارك السياسيّة في الفورمولا واحد بدت "مثل المعتاد" في 2022

وجدت مرسيدس نفسها كالفريق الأكثر تضرّرًا بمشاكل الارتدادات التي أثّرت على أغلب الفرق في البطولة مع اعتماد التصاميم الجديدة للسيارات في فبراير 2022.

وتفاقمت المشكلة لمستوى دفع "فيا" للتدخّل بناءً على أسس السلامة وتقديم تغييرات في قوانين الانسيابيّة لموسم 2023، وهي خطوة عارضتها بعض الفرق، بما فيها ريد بُل.

وبرز جدالٌ أكبر في أكتوبر عندما اكتُشف بأنّ ريد بُل خرقت قوانين سقف النفقات لموسم 2021، حيث طالب بعض منافسيه بعقوبة أكبر من غرامة الـ 7 ملايين دولار وقيود الاختبارات الانسيابيّة.

وكان هناك جدلٌ دائمٌ كذلك حيال قرارات إدارة السباق المُعاد هيكلتها، وهو ما أدّى إلى التخلي عن المداورة بين مديرين للسباق.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" كيف وجد الخلافات السياسيّة المتنوّعة في 2022، شعر وولف بأنّها كانت جزءًا طبيعيًا بالنظر إلى سعي الفرق لحماية مواقعها.

وقال النمساوي: "يتعلّق الأمر بحماية هيكلك الخاص وأعتقد بأنّنا جميعًا نفعل ذلك، ونُحاول البقاء أمام الجميع أو حماية أنفسنا، أو فهم وجهة الجانب السياسي بشكلٍ ما".

وأضاف: "أعتقد بأنّ ذلك طبيعي. لا أعتقد بأنّه كانت هناك ألاعيب أكثر أو أقل. كان الجميع ضمن المستوى المعهود".

وأكمل: "سأقول بأنّ الأمر كان مثل المعتاد".

وجاءت الخلافات السياسيّة المختلفة في 2022 لتكون بعيدة كلّ البعد عن المعركة الحامية بين مرسيدس وريد بُل في 2021 في ظلّ تنافس سائقَيهما لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن على البطولة.

لكنّ مرسيدس وجدت نفسها خارج المعركة في الأمام لأغلب العام في ظلّ معاناتها لإتقان القوانين التقنيّة المعدّلة، وذلك بسبب مشاكل الارتدادات بالأساس.

وحتّى عند انطلاق جدل خرق ريد بُل لسقف النفقات، لم يكن وولف من بين أكثر المنتقدين والمطالبين لقرارات صارمة أكثر، بل كان ذلك الدور من نصيب لورون ميكيز من فيراري وزاك براون من مكلارين.

إذ قال وولف في المكسيك: "بصرف النظر عن العقوبتين الرياضيّة والمالية، واللتين لهما وقعٌ كبيرٌ في العالم الحقيقي، فإنّ هناك عواقب كبيرة على صعيد السمعة".

وأضاف: "لهذا السبب أعتقد بأن لا فريق سيرتكب خرقًا ويتجاوز القوانين في المستقبل، لأنّك لا تريد الزجّ بشركائك وفريقك في هذه المعمعة".

وأكمل: "نعيش في عالم شفاف وملتزم. تجب حوكمة كلّ شيء، والرياضة بحاجة لذلك. هذا إنجازٌ حقيقي للعمليّة بأكملها".

جورج راسل، مرسيدس تصوير: صور موتورسبورت