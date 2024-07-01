وولف المُحرج: رسالتي إلى راسل كانت "أغبى ما قمت به"
قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّه سيبقى خجلًا إلى الأبد حول الرسالة اللاسلكيّة الحماسيّة التي قدّمها لسائقه جورج راسل بعد انفتاح باب الفوز أمامه في سباق جائزة النمسا الكبرى.
توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس وبرونو فامين، مدير فريق ألبين
الصورة من قبل: صور لات
قال وولف أنّ مقاطعة جورج راسل بتلك الرسالة الحمائيّة حول الفوز بسباق ريد بُل رينغ كانت "أغبى ما قام به" في مسيرته مع الفريق.
مع اتّضاح أنّ الحادثة المتأخّرة التي جمعت لاندو نوريس وماكس فيرستابن وضعتهما خارج دائرة المنافسة على الفوز في ظلّ عودتهما ببطء إلى خطّ الحظائر، تكلّم وولف بحماسٍ عبر اللاسلكي لتشجيع راسل.
وقال وولف: "جورج، يُمكنك الفوز بهذا السباق! يُمكنك الفوز به يا جورج!".
لكنّ وولف لم يتفقّد موقع راسل على الحلبة لضمان ألا تُمثّل رسالته مصدر تشتيت لسائقه.
وفي ظلّ حاجة راسل للتركيز على الكبح للمنعطف الثالث، لم يبدُ البريطاني معجبًا بتلك المقاطعة، حيث ردّ قائلًا: "دعوني أقد ****".
وبحديثه بعد السباق، اعترف وولف أنّه يشعر بالحرج حيال ما حدث، وأنّ تلك كانت أغبى خطوة منه في فترة تواجده في الفريق كونها كانت لتتسبّب في خروج راسل عن المسار.
وقال النمساوي: "أعتقد بأنّني أعرف السائقين جيّدًا وما يحتاجونه للتشجيع أو التركيز في أوقات معيّنة، لأنّني أمضي الكثير من الوقت معهم. أعتقد بأنّني أعرف الجوانب النفسيّة".
وأردف: "لكنّ هذا كان أغبى شيء قمت به طوال 12 عامًا لي في مرسيدس. سأبقى محرجًا إلى الأبد، لأنّ عليك أوّلًا النظر ومعرفة موقع السائق. لا تتكلّم عندما يكون بصدد الكبح أو عندما يكون في منعطف عالي السرعة".
وأكمل: "لم أنظر إلى موقعه على نظام جي بي اس. رأيت فيرستابن ونوريس يحتكّان وتوقّعنا ذلك".
ثمّ تابع: "ضغطت على زرّ اللاسلكي على نحوٍ مشحونٍ بالعواطف وقلت: يُمكننا الفوز بالسباق. كان من الممكن أن أتسبّب في خروجه بتلك الرسالة. تخيّلوا ما كان ليكون عليه شعوري لو حدث ذلك".
وواصل شرحه بالقول: "أنا عاطفي. أستمتع بتقديمنا لعملٍ جيّد، ورؤية لويس هاميلتون وجورج راسل يُقدّمان عملًا جيّدًا، وانسقت وراء الوضع. أعتقد بأنّ ما قاله بعد ذلك ...".
واختتم بالقول: "لكن بكلّ جديّة... ذلك محرج".
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