وولف: المحادثات بشأن لعبي لدور مدير الفورمولا واحد "لم تصل مطلقًا إلى أيّ شيء ملموس"

أعلنت ليبرتي ميديا اليوم الجمعة أنّ ستيفانو دومينيكالي مدير فيراري السابق سيُصبح الرئيس التنفيذيّ الجديد للفورمولا واحد في يناير المقبل خلفًا لتشايس كاري.

وسيُصبح كاري رئيسًا غير تنفيذي بعد أربعة أعوام من قيادته لدفّة البطولة.

وكان اسم وولف مدير فريق مرسيدس قد ارتبط مرارًا بانتقالٍ محتملٍ إلى ليبرتي في الفترة الماضية.

وعندما سُئل إن كان مرشّحًا لذلك الدور، قال وولف أنّه لم يكن كذلك وأنّ المحادثات الأوّليّة مع غريغ مافي المدير التنفيذيّ لليبرتي ميديا لم تصل إلى أيّ مستوى بعيد.

وقال: "كلّا، لم أفعل. أعتقد بأنّ الجميع يعلم بأنّه كانت هناك بعض المحادثات الأوّليّة مع غريغ، لكنّها لم تصل إلى أيّ مستوى ملموسٍ مطلقًا".

وأضاف: "أحترم غريغ مافي كثيرًا لما حقّقه وأنجزه. لكنّني أعشق المكان الذي أتواجد فيه، واكتشفت عشقي لساعة التوقيت، والمنافسة والتسابق وهذا هو موقعي الآن، مالك شريكٌ في فريق مرسيدس، ولا أصدّق ذلك كلّ يوم".

وأكمل: "في النهاية لم أكن لأذهب إلى أيّ مكانٍ كون فيراري لم تكن لتقبل بذلك".

وكان ارتباط وولف بذلك الدور قد تسبّب في الكثير من المخاوف من قبل المنافسين بمن فيهم فيراري، حيث قال لويس كاميليري الرئيس التنفيذي للحصان الجامح في ديسمبر بأنّ انتقال موظّف بارز في أحد الفرق مباشرة إلى رئاسة الفورمولا واحد "سيخلق تضارب مصالح".

وأدّت تلك المخاوف إلى اتّفاق بعدم تعيين أيّ شخصٍ عمل مع أحد الفرق في آخر عامين.

وقال وولف أنّ فيراري لن تقبل مطلقًا بتسلّمه رئاسة الفورمولا واحد، لكنّه يتفهّم موقعها وتفكيرها.

وقال: "لا بأس، لديهم ذلك الحقّ. أحترم ذلك بالتأكيد. ربّما كنت لأفكّر بذات الطريقة. ربّما يكون القرار مختلفًا في النهاية كونك تحتاج لأفضل شخصٍ لقيادة البطولة".

وأكمل: "لكنّني أعتقد بأنّ لديهم أفضل شخصٍ الآن. ستيفانو هو الشخص المناسب".