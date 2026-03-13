رغم أن مرسيدس بدأت الموسم بقوة بعد تحقيقها المركزين الأول والثاني في جائزة أستراليا الكبرى، فإن القوانين الجديدة أثارت آراء متباينة في بادوك الفرق بعد السباق الأول من الموسم.

فقد عبّر بعض السائقين مثل ماكس فيرستابن ولاندو نوريس عن انتقاداتهم العلنية للسيارات الجديدة. وقال بطل العالم نوريس إنه يعتقد أن الفورمولا 1 انتقلت خلال موسم واحد من "أفضل سيارات في تاريخ الرياضة إلى الأسوأ".

في المقابل، رد جورج راسل على هذا الرأي قائلًا إن تعليق نوريس ربما كان سيختلف لو كان يقود سيارة فائزة.

وقد تسبب النظام الذي يتطلب إعادة شحن البطارية عدة مرات خلال اللفة في انقسام الآراء بين السائقين ومديري الفرق والجماهير.

ورغم تصدر مرسيدس لبداية الموسم، أقر توتو وولف بأن القوانين الجديدة لم تحظَ بقبول واسع حتى الآن، وأن بعض التعديلات قد تكون مطروحة للنقاش. لكنه شدد على ضرورة أخذ آراء جماهير الفورمولا 1 بعين الاعتبار خلال هذه العملية.

حيث قال قبل جائزة الصين الكبرى: "كانت ملبورن أول عطلة نهاية أسبوع مكثفة تحت القوانين الجديدة، وكانت مليئة بالإثارة".

وأضاف: "كما يحدث دائمًا عندما يكون هناك تغيير كبير، تحتاج إلى تعديل بعض الأمور وتحسينهات. وستكون هناك أيضًا بعض الجوانب السلبية التي يجب تجاوزها. هذا جزء طبيعي من العملية. من المهم الاستماع إلى الجماهير وفهم ما يهمهم".

وتابع: "لقد شاهدنا سباقًا مليئًا بالمعارك عبر مختلف مراكز شبكة الانطلاق، حيث كان السائقون يحاولون استخراج أقصى ما يمكن من سياراتهم. أعتقد أن الموسم سيصبح أفضل مع مرور الوقت مع حصول الفرق على المزيد من البيانات والمعلومات وتقارب مستويات الأداء. تركيزنا ينصب على القيام بالعمل المطلوب للبقاء في دائرة المنافسة".

ورغم البداية القوية لمرسيدس، كان من الواضح أن فيراري كانت قريبة جدًا منها خلال جائزة أستراليا الكبرى.

وأشار وولف إلى أن هذا السباق كان المرة الأولى التي تكمل فيها الفرق سباقًا كاملًا بالسيارات الجديدة، معتقدًا أن بعض الفرق على شبكة الانطلاق لم تُظهر بعد كامل إمكانياتها.

فقال: "مع وجود هذا العدد الكبير من التغييرات في السيارات، كان من المتوقع أن نواجه بعض الصعوبات في أستراليا، لكن فريقنا تعامل مع هذه التحديات بشكل جيد وحقق النتيجة المطلوبة".

وأردف: "لقد تعلمنا الكثير من ملبورن وحددنا الجوانب التي نحتاج إلى تحسينها. هدفنا أن نكون أقوى على الحلبة في الصين. سيشهد هذا الأسبوع سباق قصير ولن تكون هناك سوى ساعة واحدة من التجارب الحرة، ما سيجعل من الصعب أكثر الوصول إلى الإعداد المثالي للسيارة قبل السباق".

واختتم: "في نهاية الأسبوع الماضي كنا في معركة متقاربة للغاية مع فيراري في المقدمة. وهناك أيضًا بعض الفرق الأخرى التي لم تُظهر كامل إمكانياتها بعد، لذلك نعلم أن منافسة حقيقية تنتظرنا".