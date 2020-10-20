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وولف: الفورمولا واحد "لا تروي قصّة المحركات الهجينة جيداً كما يجب"

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وولف: الفورمولا واحد "لا تروي قصّة المحركات الهجينة جيداً كما يجب"
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يرى توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن الفورمولا واحد ما زالت "منصة عرض جيدة" للتقنيات الهجينة، لكنها "لا تروي قصة وحدات الطاقة جيداً كما يجب".

عقب إعلان هوندا الصادم انسحابها من الفورمولا واحد نهاية الموسم المقبل، نظراً لسعيها نحو التركيز على تقنيات المحركات الكهربائية، بدأت الشكوك والتساؤلات تحيط بوحدات الطاقة المستعملة في البطولة.

ويترك انسحاب هوندا من البطولة، ثلاثة مصنعين فقط: مرسيدس، فيراري ورينو. علاوة على غياب أي اهتمام من قبل مصنّعين آخرين بالانضمام حالياً.

وتتجه الفورمولا واحد لاعتماد وحدات طاقة جديدة في 2026، لكن خروج هوندا أثار المزيد من علامات الاستفهام حيال الوجهة التي يجب سلوكها.

وما زال مدراء البطولة ملتزمين باستعمال التقنيات الهجينة مع تركيز جديد على الوقود الصناعي، في وقت تضغط فيه صناعة السيارات نحو المحركات الكهربائية.

وما زال وولف يشعر بأن الفورمولا واحد منصة جيدة لتسويق وتطوير التقنيات الهجينة، لكنه يرى بأن تلك الإمكانيات لم يتمّ التسويق لها جيداً كما يجب.

فقال: "أعتقد بأننا لا نروى قصة التقنيات الهجينة جيداً كما يجب".

وأكمل: "مع كفاءة حرارية تصل إلى 50 بالمئة، والتقنيات المعقدة ضمن هذه السيارات إضافة إلى أنظمة استعادة الطاقة، وكذلك المدخرات التي نستعملها، أعتقد أنه لدينا منصة جيدة لعرض التقنيات الهجينة".

وتابع: "الجيل المقبل من وحدات الطاقة، بغض النظر عن وقت تطبيقه، سيعني المزيد من الطاقة المسترجعة وبالتالي تحسين استدامة أنظمة الدفع مستقبلاً".

وأردف: "نعلم الآن أن علينا النظر في التكلفة كذلك. لا نود ارتكاب الأخطاء نفسها. لكن أن نضمن محركات مستدامة، قوية، ذات كفاءة عالية في استهلاك الوقود وبتكلفة منطقية".

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تمّ اعتماد محركات الفورمولا واحد الحالية في 2014، بعد أن تركت البطولة محركات الأسطوانات الثمانية، لتنتقل إلى المحركات سداسية الأسطوانات المزودة بشاحن توربيني، بالرغم من ارتفاع تكاليفها على المصنعين والفرق الزبائن.

وباتت ريد بُل الآن تبحث عن حلّ لمشكلتها المتعلقة بالمحركات بعد إعلان هوندا، لكن خياراتها قليلة للغاية في هذا الصدد.

"لو نظرنا إلى التكاليف المتأتية من المحركات، لوجدنا أنها هائلة، ولهذا السبب فشلت الفورمولا واحد بسعيها لجذب مصنعين جدد" قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل.

واختتم: "ذلك يشدّ الاهتمام أكثر نحو تلك النفقات، ونحو القوانين الجديدة. انسحاب هوندا أمر مؤسف للفورمولا واحد، لكنه نداء استفاقة أيضاً".

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حول هذه المقالة

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الكاتب خلدون يونس

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