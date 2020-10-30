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فورمولا 1 / جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى / أخبار عاجلة

وولف: الفورمولا واحد قد تحتاج لأن تكون "متكيّفة" مع موجة كورونا الثانية

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وولف: الفورمولا واحد قد تحتاج لأن تكون "متكيّفة" مع موجة كورونا الثانية
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يعتقد توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ على الفورمولا واحد أن تكون "متكيّفة" في الأسابيع المقبلة في ظلّ احتدام الموجة الثانية من فيروس كورونا ما "يُعقّ" مهمّة الفرق أكثر فأكثر.

مع تفاقم الوضع الوبائي في أوروبا في الفترة الأخيرة، بات من المرجّح أن تُواجه أطقم فرق الفورمولا واحد بعض العقبات على صعيد السفر في ظروف الإقفال التي تشهدها العديد من الدول.

واستجابت الفورمولا واحد لهذا الوضع عبر الحدّ من عدد الجماهير المسموح بها في جولة البرتغال نهاية الأسبوع الماضي، إلى جانب تغيير جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري إلى حدثٍ مغلق.

لكن بالرغم من أنّ الاضطرابات الأخيرة قد تؤدّي إلى تهديد السباقات الأخيرة من الموسم في تركيا والشرق الأوسط، قال وولف أنّ الفرق أُعلمت خلال اجتماع لجنة الفورمولا واحد مطلع الأسبوع الجاري أنّ الموسم سيصل إلى نهايته من دون مشاكل.

وقال وولف: "تمّ التباحث في المسألة خلال اجتماع الإثنين لأنّ الأمور ازدادت تعقيدًا".

وأضاف: "سافرنا كثيرًا في فقاعتنا الخاصة. واجهنا بعض حالات الإصابة في الفورمولا واحد، لكنّها كانت محدودة للغاية. أعتقد بأنّنا استجبنا بالطريقة المناسبة. أعتقد بأنّ توجّهنا إلى حلبة السباق لم يضع أيّ أحدٍ في خطر".

وأردف: "لكن لا يُمكنك تجاهل حقيقة ارتفاع الأرقام، وذلك يدفع بعض البلدان إلى إغلاق حدودها، ومن الواضح أنّه سيكون لذلك تأثيرٌ على الفورمولا واحد".

وأكمل: "وفق الوضع الحالي، وبناءً على المعلومات التي تلقّيناها من تشايس كاري الرئيس التنفيذيّ للفورمولا واحد فإنّ كلّ شيء يسير إلى الأمام بشكلٍ طبيعي على الأرجح".

وواصل شرحه بالقول: "لكن مثلما قال، فإنّنا لا نعلم ما سيحدث في الأسبوع المقبل مع ارتفاع تلك الأرقام، وليست لدينا فكرة عمّا سيحدث في غضون شهر. لذا أعتقد بأنّنا بحاجة للتكيّف".

وأجرت الفورمولا واحد مئات آلاف التحاليل هذا الموسم وجاءت قلّة قليلة إيجابيّة.

وأشارت آخر الأرقام إلى أنّه من أصل 4281 تحليلًا أجري بين 23 و29 أكتوبر، فإنّ تسعة فقط كانت إيجابيّة.

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الكاتب مروان الوافي

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