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وولف: الفورمولا واحد "تسير على درب جيّدة" من حيث مستوى جذبها للمتابعين

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وولف: الفورمولا واحد "تسير على درب جيّدة" من حيث مستوى جذبها للمتابعين
15-02-2020

نفى توتو وولف ما يُشاع بأنّ الفورمولا واحد باتت رياضة أقلّ جذبًا نتيجة هيمنة فريقه مرسيدس على مجريات البطولة في الحقبة الأخيرة، قائلًا بأنّ الفئة الملكة "تسير على دربٍ جيّدة للغاية".

فازت مرسيدس بـ 15 سباقًا من أصل 21 العام الماضي في طريقها لتحقيق إنجاز غير مسبوق عبر حصدها ستّة ألقاب ثنائية متتالية، موسّعةً سلسلة انتصاراتها في الفورمولا واحد التي تعود إلى موسم 2014.

وقد تعرّضت البطولة لانتقادات بسبب هيمنة فريق واحد على مجرياتها، ولا سيّما فيما يتعلّق بمستوى جذب الفورمولا واحد لكلّ من المشجّعين وصانعي السيارات الذين ربما يقيّمون خطوة الانضمام للفئة الملكة.

لكنّ وولف مدير فريق مرسيدس شدّد على أنّه ما يزال هنالك العديد من خطوط السرد الجذّابة في تلك القصّة، مُشيرًا إلى معركة فريقه في مواجهة فيراري وريد بُل خلال موسم 2019 كأحد أكبر أسباب متابعة المشجّعين للفورمولا واحد.

فقال: "يُمكن التساؤل عمّا إذا كان فوز مرسيدس ببطولتها السادسة قد نفّر المتابعين، لكنّ الجانب الأبرز هو أنّه كان هنالك تبادل في المنافسة وعدم قدرة على التوقّع".

وأضاف: " ما كنت لتعرف قبل نهاية الأسبوع إذا ما كانت فيراري ستكون على قطب الانطلاق الأوّل أو ريد بُل، أو ما إذا كان ماكس فيرشتابن سيحقق الفوز".

وتابع: "المعركة بين الأجيال تُمثّل عامل جذب كبير: (سيباستيان) فيتيل في مواجهة (شارل) لوكلير، فيرشتابن ضد (لويس) هاميلتون. هذا أمر يجذب الجمهور".

وأكمل: "الجانب الأفضل بالنسبة لي هو أنّنا نعزّز من القاعدة الجماهيرية وعدد المشجّعين مع الأجيال الأصغر سنًا. إذ أعتقد بأنّنا نسير على درب جيّدة للغاية مُجملًا".

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وكانت الفورمولا واحد قد أصدرت تقريرًا بنسبة المشاهدين عبر التلفاز في 2019، والتي بلغت 1.9 مليار شخص، وهي النسبة الأعلى للبطولة منذ 2012، كما تمتّعت الفئة الملكة بزيادة مذهلة في المتابعة عبر منصّاتها الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقال وولف أنّ الفورمولا واحد خالفت الاتجاه السائد عالميًا برفض مشاهدي التلفاز حتّى والبطولة تنتقل أكثر نحو صفقات للمشاهدات المدفوعة.

"قد يتخيّل البعض أنّ المنحى الخطي للتلفاز هو أمر يتقلّص بشكل كبير وليس مناسبًا للفورمولا واحد. لكنّ هذه البطولة هي بين الرياضات القليلة التي تتعزّز قاعدتها الجماهيرية بينما تنقل بعض البلدان خلف جدار المشاهدة المدفوعة" قال وولف.

وأردف: "ننظر إلى موسم 2019 مع ما يقرب من 2 مليار مشاهد حول العالم، 419 مليون مشاهد لمرة واحدة على الأقل، وما يُناهز 90 مليون مشاهد على مدار نهاية الأسبوع، ومتوسط بأكثر من 20 مليون مشاهد مباشر للجائزة الكبرى. نحن أسرع رياضة انتشارًا على وسائل التواصل، حتّى بالمقارنة مع كلّ البطولات الأمريكية".

واختتم: "يُمكنكم رؤية أنّنا على طريق جيّد. ليبرتي تقوم بعمل جيّد عبر فتح وسائل التواصل، الأمر الذي لم يكن متواجدًا من قبل. تلك أرقام كبيرة بالمقارنة مع أيّة رياضة أخرى. لذا ومن حيث مستوى الجذب العالمي للرياضة، فإنّه حاضر وبقوة".

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