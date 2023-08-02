وولف: الفورمولا واحد تخاطر "بوقوع كارثة" في حال تبنّي تقنيات "موازنة أداء اصطناعية" للمحركات

كما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" مؤخراً، بأن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" يقيّم إجراءات للتدخل إن دعت الضرورة لموازنة أداء المحركات بهدف مساعدة رينو التي تزوّد فريق ألبين بالمحركات.

ويبدو أن رينو تخسر ما يعادل 30 حصاناً مقارنة بأفضل المحركات الموجودة، مع عدم وجود فرصة لتعويض ذلك بسبب قوانين تجميد تطوير المحركات.

وتم تمرير المسألة إلى لجنة وحدات طاقة الفورمولا واحد الاستشارية لتقييم ما يمكن اتخاذه وإغلاق الفارق الذي وُصف "بالكبير".

وحين أُثيرت هذه المسألة مؤخراً، اقترحت "فيا" أن الطريقة الأفضل للتعامل مع المسألة تتمحور بخفض أداء أقوى المحركات الحالية لجعلها متساوية، بدلاً من مساعدة الطرف المتأخر.

لكن ومع بدء عمليات التقييم، أشار وولف بوضوح إلى أن أي قرار يؤثر على مستويات بقية المحركات قد يضرّ بشكل هائل بجدارة وفعالية الفورمولا واحد.

فقال: "الترفيه يصاحب الرياضة، والرياضة تمتلك موثوقية وجدارة لأنها تمنح النجاح لمن يجدّ ويعمل بشكل كبير".

وأكمل: "إن كنت تتراجع للخلف كمزود محركات، ومحركك ليس ضمن مستوى الآخرين، فتلك مشكلة تؤثر على الجميع بالتأكيد، لكن في الوقت نفسه ومع تجميد التطوير، لا نريد التراخي عبر منح طرف ما فرصاً إضافية".

وأردف: "لكن حلّ المشكلة يجب أن يتم بطريقة مدروسة. لهذا لدينا قوانين لحقبة 2026، تنص على أنه وفي حال كانت هناك وحدة طاقة أضعف بأكثر من 3 بالمئة، فيجب على جميع الفرق الجلوس معاً بنيّة سليمة للخروج بحلّ مناسب".

وتابع: "حالما نصل إلى فهم مشترك لسبب انخفاض الأداء، علينا مناقشة كيفية تحسين الوضع. وهذا أمر يخضع للنقاش".

واسترسل: "لكن أي تلاعب أو تعديل من أي نوع بمعدل تدفق الوقود أو استعمال تقنيات اصطناعية لموازنة الأداء، فإن ذلك سيتسبب بعواقب كارثية ويضرّ بالفورمولا واحد. ولا يجب أن يتم التطرّق لمثل هذه المواضيع مطلقاً".

يشار إلى أن ألبين قد عبّرت بوضوح عن التأخر خلف المنافسين فيما يتعلق بوحدة الطاقة مشيرة لأهمية السعي لموازنة الأداء نظراً للقيود التي يفرضها قانون سقف النفقات مع تجميد التطوير.