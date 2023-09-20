وولف: الفورمولا واحد تخاطر "بفوضى عارمة" في حال فوز ماسا بدعوى لقب موسم 2008
قال توتو وولف بأن الفورمولا واحد تواجه فوضى عارمة في حال فوز فيليبي ماسا بالدعوى القضائية التي رفعها لتغيير نتيجة لقب موسم 2008 لأن ذلك سيشكل سابقة لم تحصل من قبل.
أطلق فيليبي ماسا دعوى قضائية رفعها ضد الفورمولا واحد وذلك بسبب تداعيات فضيحة "كراش غايت" التي حصلت خلال سباق جائزة سنغافورة الكبرى لموسم 2008 والتي كلفته خسارة اللقب لصالح لويس هاميلتون.
ويرى البرازيلي بأن هناك مؤامرة منعته من الحصول على اللقب خاصة وأن الفورمولا واحد والاتحاد الدولي للسيارات "فيا" كانا على دراية بما جرى في سنغافورة وتكتما على المسألة.
وينتظر الفريق القضائي لـ فيليبي ماسا رداً رسمياً من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" والفورمولا واحد حيال رسالة تم توجيهها لهما، قبل اتخاذ الخطوات القضائية التالية.
وأشار وولف إلى أن مرسيدس تراقب تطورات هذه المسألة باهتمام بالغ.
وأن ما ينتج عنها قد يثير تساؤلات حيال إمكانية الطعن بنتيجة لقب موسم 2021 والذي خسره لويس هاميلتون في اللفة الأخيرة لصالح ماكس فيرستابن خلال سباق أبو ظبي الختامي.
حيث قال وولف: "لا أعتقد أن هذه هي القضية بصراحة. فنحن نخضع لقوانين رياضية والقوانين الرياضية واضحة جداً وأنت تلتزم بها كحامل لرخصة المشاركة".
وأكمل: "في حال قام قام الجميع بفتح مسائل سابقة، حينها ستصبح الرياضة ضمن فوضى عارمة خاصة لو نظرنا الى البطولات السابقة: هناك الكثير من الأمور التي كانت تؤثر التي كانت لتؤثر على الفوز والخسارة. ولا أرى أن هناك قضية تستحق ذلك بصراحة".
وأضاف: "من وجهة النظر كدعوى مدنية، لا أعلم. لكن دعونا نقيّم الوضع إن كانت أضرار يمكن تعويضها. أعتقد: السمعة أليس كذلك؟ بالنسبة لي الأمر أشبه بمشاهدة مسلسل تلفزيوني متكرر أمامي".
من جهته لا يبدو أن ماسا قد غير موقفه بعد تصريحات وولف حيث يرى بأن الشكوك التي تحيط بهذه القضية هي بمثابة برهان على أنه يقوم بالأمر الصحيح.
فقال: "أعتقد بأن هذا برهان على أننا نسير بالطريق الصحيح وأن الناس في الفورمولا واحد بدؤوا يدركون جدية وأهمية قضيتنا".
وأضاف: "لطالما قلت أنني أسعى لتحقيق العدالة، حلم طفولتي، اللقب الذي أردته لوطني، للبرازيليين، وللتيفوزي أيضاً".
وأكمل: "هذه معركة أخوضها أنا وعائلتي. لقد قمنا بكل ما بوسعنا لجمع أفضل المحترفين في العالم ضمن فريقنا القضائي".
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