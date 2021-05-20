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وولف: الفورمولا واحد تخاطر بوضع فوضوي جراء قانون الأجنحة المرنة "غير الناضج"

يرى توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ الفورمولا واحد تغامر بوضع تكثر فيه الاعتراضات في جائزة باكو الكبرى، وذلك على ضوء التأجيل "غير الناضج" لتطبيق اختبارات جديدة للأجنحة الخلفية المرنة.

وولف: الفورمولا واحد تخاطر بوضع فوضوي جراء قانون الأجنحة المرنة "غير الناضج"

مع سعي الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" إلى اتباع مقاربة جديدة حيال الأجنحة المرنة أو القابلة للانثناء بدءاً من جائزة فرنسا الكبرى، بدأت المخاوف تظهر من بعض الفرق حيال إمكانية استفادة المنافسين من ذلك عبر مواصلة استعمالها لسباقَين اثنين.

وبينما تبدو أفضلية الجناح الخلفي المرن ضئيلة في موناكو نظراً لغياب المقاطع المستقيمة الطويلة، لكنها قد تلعب دوراً حاسماً في تحسين أزمنة اللفات في باكو الشهر المقبل.

وأوضح وولف أنه لا يفهم حقاً سبب تأخير اعتماد الاختبارات الجديدة لأربعة أسابيع، حيث يخشى أن تصبح الفورمولا واحد ضمن وضع صعب من الناحية القانونية جراء الاعتراضات المتتالية في باكو.

فقال: "تأخير التطبيق لأي سبب كان يتركنا أمام مشاكل قانونية ويُبقى الباب مفتوحاً للكثير من الاعتراضات".

وأكمل: "لسنا نحن وحدنا من سيتأثر، لكن ربما فريقان آخران، وربما أكثر، ومن الواضح أن الاحتجاجات قد تصل حتى محكمة الاستئناف الدولية".

وتابع: "إنه وضع فوضوي ويمكن أن يأخذ أسابيعاً عدة قبل أن يُحل. علينا ألا نترك وضعاً كهذا يحصل مع وجود أربعة أسابيع حتى أهم سباق في الروزنامة".

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بالمقابل، يدرك وولف أن أية اختبارات جديدة ستكون غير عادلة، لكنه يرى أن التأجيل لما بعد باكو ليس منطقياً.

فقال: "من الواضح أنه وفي حال لدينا سباقان متتاليان، وربما أسبوعان فإنها تعتبر مدة قصيرة للجميع كي يتأقلم، لكن لدينا أربعة أسابيع حتى باكو".

وأكمل: "من غير المنطقي ألا تكون فترة أربعة أسابيع كافية لتعزيز متانة الأجنحة الخلفية على حلبة تعتبر ربما الأكثر تأثراً بمرونة الأجنحة".

وأردف: "ذلك يتركنا في وضع غير معروف، لأن التوجيه التقني يقول أن مدى تحرك الأجنحة الخلفية المرنة أكثر من اللازم".

وتابع: "لذا، سيتم على الأغلب الاعتراض على تلك الفرق التي تستعمل هذه الأجنحة، وربما تتجه المسألة إلى محكمة الاستئناف الدولية ولا أحد يريد وضعاً فوضوياً كهذا".

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من جهة أخرى، شكك وولف بالطريقة التي تسمح بها الاختبارات الجديدة بدوران محدد للجناح، مشيراً إلى أن مرسيدس قد تعمل على رفع مرونة جناحها بشكل أكبر الآن.

فقال: "علينا تعديل جناح سيارتنا الخلفي. علينا تعزيز مرونته. جانح سيارتنا صلب تماشياً مع الفقرة 3.8 من اللوائح التقنية التي تنص على ضرورة عدم تحرك الجناح".

واختتم: "الاختبارات الجديدة التي تم طرحها تعتبر حلاً غير ناضج. بالتالي فإن الجناح بأكمله قد يتم رفع مرونته مستقبلاً".

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