وولف: الفورمولا واحد بحاجة لسباقات تسمح "بالضغط المتواصل" مثل قطر
يرى توتو وولف مدير فريق مرسيدس بأن الفورمولا واحد بحاجة لسباقات "تسمح بالضغط المتواصل" مثل قطر، وسط مخاوف من أن قلة عدد التجاوزات سيتواصل في موسم 2024 المقبل.
اشتكى السائقون بشكل متواصل من حاجتهم لإدارة إطارات بيريللي التي ترتفع درجة حرارتها بشكل مفرط، ما يعني تآكلها بشكل سريع، الأمر الذي يجبرهم على عدم السعي للتجاوزات مقابل البقاء في الهواء النظيف.
وتدرك بيريللي هذه المشكلة، حيث صرّحت بأن المسألة تعود للفرق لتطوير سيارات انسيابية أكثر كفاءة ضمن حقبة المؤثرات الأرضية الجديدة.
ورغم أن الشركة الإيطالية تقيّم نوعيات جديدة من الإطارات، لكن أية إطارات جديدة لن تدخل حيز الاستعمال قبل 2025.
ومع تركيز الفرق بالفعل على سيارات 2024، فإن المخاوف بدأت تتصاعد حيال ضرورة الاعتماد على "دي آر أس" بشكل كبير لإكمال التجاوزات ما يخفض كذلك من متعة المشاهدة والمنافسات للموسم المقبل.
ويرى وولف بأن الحل يكمن في سباقات تسمح بالضغط المتواصل مثل قطر، حين تم إلزام السائقين بعدم تجاوز 18 لفة على كل مجموعة من الإطارات بسبب الحفف الجانبية التي كانت تؤذيها.
وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال هذه المخاوف، ردّ وولف: "لم أرَ جوانب سلبية هنا في أبوظبي. علينا الانتظار لنرى ما سيحصل في البحرين وكيف سيسير الموسم".
وأكمل: "علينا أن ننتظر لنرى، أعتقد أننا سنرى كيف ستتعامل بيريللي مع سيارات الموسم المقبل. في نهاية المطاف، وعند النظر في الأمر، نجد أن التجاوزات قد ازدادت سوءاً".
وأردف: "المسألة تتعلق بإدارة حرارة الإطارات. أودّ رؤية سباقات مثل قطر، تسمح بالضغط المتواصل".
من جهته، حذّر ماريو إيزولا مدير قسم سباقات السيارات لدى بيريللي من اعتماد إطارات تتحمل بشكل أكبر. لأنه يتوقع بأن السائقين حينها سيحاولون الضغط مئة بالمئة طوال السباق ما يعني انخفاض فرص التجاوزات كذلك.
هاميلتون يعترف بأنه "شكّ في نفسه وفكّر في الاعتزال" بعد خسارة اللقب في أبوظبي 2021
هاميلتون يعترف بأنه "شكّ في نفسه وفكّر في الاعتزال" بعد خسارة اللقب في أبوظبي 2021 هاميلتون يعترف بأنه "شكّ في نفسه وفكّر في الاعتزال" بعد خسارة اللقب في أبوظبي 2021
هاميلتون: وولف ومرسيدس تحت ضغط "هائل" لتقديم الأداء المطلوب في 2024
هاميلتون: وولف ومرسيدس تحت ضغط "هائل" لتقديم الأداء المطلوب في 2024 هاميلتون: وولف ومرسيدس تحت ضغط "هائل" لتقديم الأداء المطلوب في 2024
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018
أحدث الأخبار
ريكاردو "وُلد من جديد"مع "طاقة جديدة" بعد عودته للفورمولا واحد
ريكاردو "وُلد من جديد"مع "طاقة جديدة" بعد عودته للفورمولا واحد ريكاردو "وُلد من جديد"مع "طاقة جديدة" بعد عودته للفورمولا واحد
وولف: ابتعاد المتابعين عن الفورمولا واحد مسؤولية تقع على عاتق منافسي ريد بُل
وولف: ابتعاد المتابعين عن الفورمولا واحد مسؤولية تقع على عاتق منافسي ريد بُل وولف: ابتعاد المتابعين عن الفورمولا واحد مسؤولية تقع على عاتق منافسي ريد بُل
وولف: الفورمولا واحد بحاجة لسباقات تسمح "بالضغط المتواصل" مثل قطر
وولف: الفورمولا واحد بحاجة لسباقات تسمح "بالضغط المتواصل" مثل قطر وولف: الفورمولا واحد بحاجة لسباقات تسمح "بالضغط المتواصل" مثل قطر
هورنر: لا مخاوف من تكرار "مرسيدس وردية اللون" بعد التعاون بين ريد بُل وألفا تاوري
هورنر: لا مخاوف من تكرار "مرسيدس وردية اللون" بعد التعاون بين ريد بُل وألفا تاوري هورنر: لا مخاوف من تكرار "مرسيدس وردية اللون" بعد التعاون بين ريد بُل وألفا تاوري
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.