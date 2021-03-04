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وولف: الفورمولا واحد بحاجة إلى تجربة السباقات القصيرة رُغم الجدل المحتوم

يعتقد توتو وولف بأنّ خطوة تقديم السباقات القصيرة في الفورمولا واحد في 2021 هي أمر "تحتاج" البطولة إلى القيام به بالرُغم من تقبّله بأن تلك الفكرة "ستثير الجدل لا محالة".

وولف: الفورمولا واحد بحاجة إلى تجربة السباقات القصيرة رُغم الجدل المحتوم

تؤسس الفورمولا واحد حاليًا تفاصيل إقامة سباقات قصيرة في ثلاث جوائز كبرى خلال موسم 2021، والتي تُقام في أيام السبت من عُطل نهاية الأسبوع وتحدد شبكة انطلاق سباق الأحد الرئيسي.

وقد تلقّى مقترح إقامة السباقات القصيرة في كندا، إيطاليا والبرازيل "دعمًا واسعًا" من الفرق خلال اجتماع لجنة الفورمولا واحد الأخير، لكنّه ما يزال يتطلّب إتمام المزيد من التفاصيل قبل اتّخاذ قرار في وقت لاحق من الشهر الجاري.

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في المقابل، كانت آراء السائقين فاترة حول تلك الخطة، حيث صرّح الكثيرون بمخاوفهم من أنّ تلك السباقات قد تنتقص من قيمة السباق الرئيسي يوم الأحد.

لكنّ وولف يشعر أنّ إضافة سباق آخر لعطلة نهاية الأسبوع قد يكون أمرًا ناجحًا للفورمولا واحد، مٌشيرًا إلى قرار بطولة السيارات السياحية الألمانية "دي تي ام" بإقامة سباقات في أيام السبت والأحد منذ 2014 كدليل على نجاح الفكرة ومنافعها.

فقال عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن رأيه في تلك الفكرة: "السباقات القصيرة تمثّل صيغة مثيرة للاهتمام في رأيي، كما أنها تجربة أعتقد أننّا بحاجة لتنفيذها".

وأضاف: "شاهدت في سلاسل سباقات أخرى، مثل دي تي ام، أنّ الجمهور تضاعف تقريبًا مع وجود سباقين في يومي السبت والأحد، ويُمكن بالتأكيد الاستفادة ماديًا من ذلك".

وتابع: " أعتقد أنّه وإذا ما تمكنا من القيام بذلك من دون بعض التدخل من أجل خلق عرض مزيّف، عندها سيكون هنالك جدوى من تجربة تلك الفكرة".

وأكمل: "لست واثقًا من أنّنا سنتقبّل النتيجة، كون التصفيات التي لدينا حاليًا هي تصفيات حقيقية، في حين أنّ السباق القصير سيحمل دومًا خطر التعرّض للأضرار ما يُمكن أن يكون مكلّفًا ويؤثّر بشكل كبير على شبكة الانطلاق يوم الأحد والقدرة على الأداء. ستُثير تلك الخطوة جدلًا بكل تأكيد، لكن تجربتها في ثلاثة أحداث في 2021 هو الإطار المناسب".

جديرٌ بالذكر أنّ الفورمولا واحد قيّمت في الأساس خطوة إقامة سباقات قصيرة في بعض أحداث موسم 2020 عبر الاستعانة بصيغة شبكة الانطلاق المعكوسة، فقط لتعترض مرسيدس على ذلك المقترح.

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حيث شدّد وولف حينها على أنّ مرسيدس لن تدعم صيغة مثل "اليانصيب" من خلال عكس شبكة الانطلاق الذي يصب في صالح منافساتها، قائلًا بأن مثل هذه الفكرة كانت ضد جوهر الفورمولا واحد.

وبالرُغم من دعمه الآن لفكرة السباقات القصيرة، أوضح وولف بأنّ ذلك فقط لأنّ شبكة انطلاق سباق السبت ستظل تُحدد من خلال تصفيات اعتيادية تُقام في ذات اليوم، ما يساهم في تفادي أيّة نتائج مصطنعة.

حيث قال: "شبكة الانطلاق المعكوسة لا ينبغي أن يكون لها مكان في أيّة رياضة قائمة على القياس والمنافسة".

واختتم: "نحن رياضة للمتعة، ولكن في اللحظة التي تنجرف فيها نحو العروض الهوليودية المزيفة، سنخسر الكثير من المصداقية كرياضة. فليس كل قرار يزيد من عامل المتعة يعتبر صائبًا في الفورمولا واحد. إذ أنّ الرياضة بحاجة دومًا إلى أن تكون متوازنة بين جوهرها الحقيقي - يفوز السائق الأفضل والسيارة الأفضل - وبين ما يودّ المشجّعون مشاهدته".

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