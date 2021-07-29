وولف: الفرق المستمرة في تطوير سياراتها الحالية ستحتاج "عصا سحرية" لتفادي التأخر في 2022

دفعت القوانين الجديدة كليًا لموسم 2022 الكثير من الفرق للتخلّي عن تطوير سياراتها الحالية في محاولة لضمان عدم التأخّر مع بداية الحقبة الجديدة للبطولة العام المُقبل.

وفي ظلّ أن العام المُقبل سيمثّل مهدَ تلك الحزمة الجديدة من القوانين، فإنّ الفرق تعي جيّدًا أن بذل المزيد من الجهد الآن، سيمنحها أفضلية أكبر عندما تطأ السيارات الجديدة أرض الحلبة في 2022.

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وفي حين أنّ التخلّي عن التطوير الحالي يُعدّ خيارًا سهلًا على الفرق المتأخرة في الترتيب، إلّا أنّه شكّل صداعًا لفرق أمثال مرسيدس التي تخوض معركة محتدمة للغاية على لقب الفورمولا واحد في مواجهة ريد بُل.

حيث يعي الفريق الألماني بأنّ التضحية بتحسّن محتمل على سيارته الحالية سيصعّب مهمته في التغلّب على غريمه على مدار ما تبقى من موسم 2021.

وقد تفاقم ذلك الوضع تحديدًا، ولا سيّما في ظل عدائية ريد بُل مع اختيارها مواصلة عملية التطوير على سيارتها "آر.بي16.بي".

إذ جلبت العلامة النمساوية التحديثات بانتظام على سيارتها لكل سباق، وقد ساعدها ذلك على تقديم سيارة تفوقت على مرسيدس في العديد من المناسبات.

وبينما تتقبّل مرسيدس تمامًا التأخّر الذي قد تواجهه خلال النصف الثاني من الموسم، إلّا أن وولف بدا مقتنعًا بأنّ التوقّف عن توجيه الموارد نحو سيارة 2021 هو الخيار الصائب لفريقه من أجل حظوظه على المدى الطويل.

حيث اعترف بأنّ أيّ فريق ما يزال يضغط بشكل ملحوظ مع تحديث سيارته الحالية، سيعاني بالتأكيد في العام المُقبل.

فقال: "عليك النظر كذلك إلى موسم 2022. كونه وإذا لم تمتلك عصا سحرية، فستكون متأخرًا العام المُقبل".

وأضاف: "لذلك أعتقد بأن معظم الفرق قد توقفت عن تطوير سياراتها لموسم 2021. وإذا ما واصل البعض الضغط مع سيارات هذا الموسم، فسيمنحهم ذلك أفضلية بالتأكيد (هذا العام)".

هذا وبينما تعي ريد بُل تأثير ما تقوم به على خططها لموسم 2022، لكنّ كريستيان هورنر مدير الفريق أوضح مرارًا بأن فريقه لن يواجه تأخّرًا العام المُقبل نتيجة ضغطه مع تطوير سيارة هذا الموسم.

حيث قال: "عليك التعامل مع الوضع أسبوعًا تلو الآخر، سباقًا تلو الآخر، حيث أعتقد بأن الفريق يقوم بعمل رائع من حيث الموازنة بين تحديات هذا العام والعام المُقبل".

وأكمل: "ذلك ليس أمرًا جديدًا. لطالما واجهنا تغييرات كبيرة على القوانين في الماضي، لذلك عليك موازنة مواردك وتسخيرها حسب احتياجاتك الأكثر أهمية".

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